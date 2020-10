annonse

Hunter Biden verken bekrefter eller benekter at han leverte sin bærbare datamaskin til et datamaskinverksted i Delaware tidligere i år.

Hunter Biden har heller ikke nektet for at e-postene som ble offentliggjort av New York Post er autentiske. Ei har han adressert hvorvidt et nylig lekket pristilbud fra datamaskinverkstedet er ekte. Dokumentet er fra april 2020, og viser Bidens telefonnummer og e-postadresse, samt det som skal være hans signatur.

Dette melder Daily Caller.

Hvis Hunter Biden ikke er personen som leverte den bærbare datamaskinen på PC-verkstedet i april 2019, eller at det signerte pristilbudet er en forfalskning, vil det kaste tvil over legitimiteten til e-postene som har blitt hentet fra datamaskinen, eller åpne for muligheten at e-postene har blitt skaffet gjennom hacking eller andre ulovlige midler.

Taus

Hunter Bidens advokat, George Mesires, har ikke svart på flere henvendelser – e-poster, telefonsamtaler og tekstmeldinger – fra Daily Caller. Nettavisen har spurt om det signerte pristilbudet er en forfalskning, eller om advokaten kan bekrefte eller avkrefte at Hunter Biden leverte laptop-en på The Mac Shop i Wilmington, Delaware, i april 2019.

Mesires vil heller ikke bekrefte legitimiteten til en e-post som ble offentliggjort av den tidligere Fox News-reporteren Adam Housley, som angivelig viser at Bidens advokat hadde kontaktet eieren av reparasjonsverkstedet, John Paul Mac Isaac, tirsdag kveld for å forhøre seg om laptopen.

Avviser

Giuliani avviste torsdag at Hunters påståtte e-poster er skaffet gjennom ulovlige midler på Breitbart-showet SiriusXM. Den tidligere New York-ordføreren forklarte Mac Isaac hadde fått «lovlig besittelse» av den bærbare datamaskinen, etter at den ikke ble gjort krav på.

– Dokumentet som er signert av Hunter Biden fastslår at hvis harddisken blir forlatt, blir den selgerens eiendom etter 90 dager. Issac ga materialet til FBI, og deretter til advokaten min på lovlig vis. Det er nå hans eiendom. Han kan gjøre det han vil med det, sa Giuliani.

FBI har satt i gang en etterforskning for å komme til bunns i om utenlandsk etterretning er tilknyttet utgivelsen av e-postene.

