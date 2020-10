annonse

annonse

En mann i 40-årene ble i Frostating lagmannsrett frikjent for å ha voldtatt sin demente svigermor, ifølge NTB.

I Sør-Trøndelag tingrett ble mannen dømt for voldtekt av kvinnen på nær 90 år i en bolig i Trondheim natt til 9. november 2018, skriver Adresseavisen.

– Retten ser bort fra at den seksuelle handlingen er initiert og gjennomført helt og holdent av fornærmede mens tiltalte var fullstendig bevisstløs og uten at han verken registrerte eller på noe vis medvirket til det samleiet som ble gjennomført, het det i tingrettsdommen.

annonse

Mannen anket dommen, og før helgen konkluderte lagmannsretten med at det ikke er tvil om at samleiet ble gjennomført. Retten viser også til at tiltalte var svært beruset og at kona hjalp ham i seng. Retten konkluderte med at at svigermoren, grunnet demens, var ute av stand til å forstå situasjonen og motsette seg seksuell kontakt.

NTB skriver at det springende punktet i dommen er om tiltalte utviste nødvendig skyld og handlet forsettlig. Her delte retten seg i et flertall og et mindretall. Flertallet endte altså på motsatt konklusjon enn det tingretten gjorde.

Aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl opplyser til avisa at det er opp til Riksadvokaten å vurdere en eventuell anke i saken.