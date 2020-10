annonse

Coronavirus er ikke nytt. Noen er vanlige i barnehagen og det er normalt at eldre dør av dem.

– Dødeligheten av COVID-19 er ikke høyere enn fire andre vanlige koronavirus i OECD land, skriver medisinsk fysiker Bente Konst i Tønsberg blad,

Hun hevder at korona dreier seg om politikk, og at den enes død, er den annens brød.

– Det er naivt å ikke tro at et Europa som kneler av koronatiltak gir muligheter for nasjoner vil redde/kjøpe seg inn i bedrifter som ellers ikke ville vært tilgjengelig.

Det er på tide å stoppe opp og tenke hvorfor vi gjør de tiltakene vi gjør.

– I krisesituasjoner er det lett å ty til informasjon av usikkert oppkomme og det er krevende å skille mellom ekte, falske og fordreide nyheter.

Hun sier det har vært vanskelig å skille mellom journalistikk, og frykt. Men det var den offentlige strategi å skremme folk til å ta smittevern på alvor, og det har de lykkes med.

– Folk har ikke turt å oppsøke helsehjelp, besteforeldre tør ikke stille i konfirmasjon, besøksforbud på eldresenter, barn kan ikke utøve idretten sin og så videre.

Hun skriver videre at virushåndteringen har skapt et et nytt sosialt skille mellom de som kun gjør strengt nødvendige ærender og de som tør å ha et sosialt liv. Det skaper mange uklare regler å forholde seg til. Den strategien som var god i begynnelsen er ikke nødvendigvis særlig god lenger.

Det er enklere å stenge ned et samfunn enn å åpne det igjen, skriver hun, og sier at derfor viktig å vurdere om tiltakene har en effekt på befolkningen som helhet – ikke bare om smittetallene går opp eller ned.

– Smitte- og helsesjefer, sosiale medier og andre som har lagt føringer for hvordan vi skal forholde oss til korona har skapt mer utrygghet, ustabilitet, sosiale forskjeller og frykt enn noen terrorist har klart med våpen i hånda. Vi må ta livet tilbake, med korona!, avslutter medisinsk fysiker Bente Konst.