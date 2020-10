annonse

USAs direktør for nasjonal etterretning, John Ratcliffe, insisterer på at informasjonen på Hunter Bidens bærbare datamaskin «ikke er en del av en russisk desinformasjonskampanje.»

Ratcliffe kom med kommentarene under en opptreden på Fox Business’ «Mornings with Maria» mandag. Han avkreftet dermed påstandene fra den demokratiske kongressmannen Adam Schiff – formann i Husets etterretningskomité – om at de offentliggjorte e-posterne, som viser at tidligere visepresident Joe Biden visste om sønnens forretningsforhold i Ukraina, er en del av en russisk desinformasjonskampanje.

– Hunter Bidens bærbare datamaskin er ikke en del av en russisk desinformasjonskampanje, konstaterte Ratcliffe og presiserte:

– La meg være tydelig: Etterretningsmiljøet tror ikke det er slik, fordi det ikke er noe bevis som støtter det. Og vi har ikke delt noe informasjon med Adam Schiff, eller noen andre kongressmedlemmer.

Politisert etterretning

Ratcliffe gikk deretter til frontalangrep på Schiff for å bruke påstandene om russisk desinformasjon for egen politisk vinning.

– Det er morsomt at noen av menneskene som klager mest over at etterretning blir politisert, er de som politiserer etterretningen, sa han og la til:

– Dessverre er det Adam Schiff som sa at etterretningsmiljøet mener at laptop-en til Hunter Biden og e-postene på den er en del av en russisk desinformasjonskampanje.

Møte

The New York Post rapporterte sist onsdag at en e-post viste at Hunter Biden hadde introdusert faren – som på det tidspunktet var president Barack Obamas visepresident – til en toppsjef i Burisma, et ukrainsk energiselskap som Hunter hadde forretningsinteresser i.

Det påståtte møtet fant sted ett år før daværende visepresident Biden ba om å avskjedige en ukrainsk toppaktor som skulle etterforske Burisma-sjefen. Bidens kampanje sier at møtet aldri fant sted.

Vadym Pozharskyi, en rådgiver for Burisma-styret, takket derimot Hunter Biden for «muligheten» til å møte faren i en av de offentliggjorte e-postene, datert 17. april 2015.

I FBIs besittelse

Ratcliffe forklarer videre at datamaskinen nå er «i FBIs jurisdiksjon.»

– FBI er i besittelse av dette. Uten å kommentere etterforskninger som de måtte eller ikke måtte ha, er deres etterforskning ikke sentrert rundt russisk desinformasjon, og etterretningsmiljøet spiller ingen rolle med tanke på dette.

Han advarte også Schiff og andre om å ikke «utnytte etterretningsmiljøet for fremme et politisk narrativ som ikke er sant.»

– I dette tilfellet, sa Adam Schiff at etterretningsmiljøet har vurdert og mener at dette er en del av en desinformasjonskampanje, som er rett og slett ikke sant. Enten det er republikanere eller demokrater, kommer jeg ikke til å tillate at de prøver å utnytte etterretningsmiljøet for sin egen politiske vinning, sa Ratcliffe.

«Russisk desinformasjon»

Samme dag som kommentarene til Ratcliffe, gikk en rekke tidligere amerikanske etterretningstopper ut og sa at Hunter Biden-epostene minner om en russisk etterretningsoperasjon.

– Det har alle de klassiske kjennetegnene til en russisk desinformasjonsoperasjon, skrev 50 tidligere etterretningsfolk, inkludert flere tidligere CIA-direktører på nettstedet Politico mandag.

– Det stemmer overens med russiske målsettinger om å skape politisk kaos i USA, og undergrave Joe Bidens kandidatur og hjelpe Trump, heter det i brevet.

De argumenterer med at Moskva har et insentiv til å ta grep nå som Trump ligger under i meningsmålingene, men vektlegger at de ikke vet hva som er sant, og ikke har bevis for russisk innblanding, men at de av erfaring sterkt mistenker at russiske myndigheter har spilt en viktig rolle i saken.