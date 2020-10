annonse

annonse

Jurist og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf ved UiO var invitert til Dagsnytt på NRK tirsdag morgen. Der fortalte hun om sine erfaringer med å snakke for norske skoleelever om ytringsfriheten, slk den drepte læreren i Frankrike gjorde.

– I de grensedragningene snakker vi nettopp om kontroversielle ytringer og hvorfor de er lov, sa hun og la ikke skjul på at enkelte elever kan bli provosert.

– Det er helt klart en plikt å utsette elever og studenter for ubehagelige ytringer. Det er helt umulig å forklare ytringsfriheten uten. Det ville være helt umulig uten å vise frem karikaturene man snakker om.

annonse

– De er helt sikkert støtende for en del, men mange er også mer uskyldige, sa hun også.

Les også: Norske forskere advarer mot å la terror dominere undervisning om islam – kan gi «skjevt bilde» av religionen

Hun fortsatte med blant annet å understreke at det er viktig at lærere tør å snakke åpent om ytringsfrihet og karikaturer og la inn et spark til norske medier, som ikke er like flinke til dette.

annonse

– Når de videreformidler informasjon om denne grusomme hendelsen er det veldig få som gjengir karikaturen han skal ha vist i sin undervisning, sa hun og la til at hun tror dette kan være fryktdrevet, sa hun.