annonse

annonse

Hun tør der norske statsledere tier.

Etter den bestialske terror-halshuggingen er mange både sjokkerte og skuffet. Ikke bare fordi radikale islamister nok en gang har vist at de ikke tolererer ytringsfrihet, men også på grunn av vestlige statslederes tafatte og feige reaksjoner.

Her i Norge har flere latt seg opprøre over at statsminister Erna Solberg i en slik stund velger å snakke om «tankefrihet» og ikke at ytringsfriheten er truet av radikal islam.

annonse

En som derimot tør å trekke frem et prinsippfast forsvar av vår fundamentale rett til å si hva vi vil, er jurist og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf.

På Dagsnytt på NRK tirsdag morgen var hun prisverdig klar. Der fortalte hun om sine erfaringer med å snakke for norske skoleelever om ytringsfriheten, slk den drepte læreren i Frankrike gjorde.

– I de grensedragningene snakker vi nettopp om kontroversielle ytringer og hvorfor de er lov, sier hun og legger ikke skjul på at enkelte elever kan bli provosert.

annonse

– Det er helt klart en plikt å utsette elever og studenter for ubehagelige ytringer. Det er helt umulig å forklare ytringsfriheten uten. Det ville være helt umulig uten å vise frem karikaturene man snakker om.

– De er helt sikkert støtende for en del, men mange er også mer uskyldige, sa hun også.

Hun fortsatte med blant annet å understreke at det er viktig at lærere tør å snakke åpent om ytringsfrihet og karikaturer og la inn et spark til norske medier, som ikke er like flinke til dette.

– Når de videreformidler informasjon om denne grusomme hendelsen er det veldig få som gjengir karikaturen han skal ha vist i sin undervisning, sa hun og la til at hun tror dette kan være fryktdrevet.

Les også: Norske lærere står fritt til å vise Muhammed-karikaturer

Tydelig utfordring

annonse

Her er ikke bare Kierulf langt klarere enn vår egen statsminister, men sender også en tydelig utfordring til de fleste norske avisredaktører. Da Facebook sensurererte Aftenposten, slo daværende sjefsredaktør Espen Egil Hansen det opp med store bokstaver på forsiden av sin egen avis. Når en lærer dør for ytringsfriheten, gås det langt mer stille i dørene i den norske avis-institusjonen.

Kierulf kan ikke enkelt avfeies. Hun er ingen høyrepopulist eller en person som stemples som islamofob eller innvandringsfiendtlig. Hun er likt og populær i den norske snakkeklassen. Nå stiller hun et ubehagelig spørsmål: Hvorfor er det ingen norske medier som tør å vise frem tegningene som kostet Samuel Paty livet?

Det er ikke et enkelt spørsømål å svare på. Særlig når det ikke kommer fra noen som har en åpenbar agenda.

Derfor er det mer trolig at hennes utfordring vil møtes med den sedvanlige responsen. Mest mulig taushet.