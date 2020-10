annonse

annonse

Republikanere kan få noen av ministerpostene i Joe Bidens regjering hvis han vinner presidentvalget i USA.

Bidens medarbeidere er angivelig i gang med å vurdere enkelte republikanere som mulige regjeringsmedlemmer, skriver NTB, som siterer nettstedet Politico.

Ohios tidligere guvernør John Kasich og Ebays tidligere toppsjef Meg Whitman skal være blant dem som vurderes.. Begge talte under Demokratenes landsmøte i august.

annonse

Opplysningene er ikke offisielt bekreftet, men talsperson for Biden har sagt at «ideologisk mangfold» er en viktig verdi i arbeidet med planene for et eventuelt regjeringsskifte.

Amerikanske presidenter pleier ofte å velge seg enkelte ministre som ikke tilhører presidentens parti. Både Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama gjorde dette – men ikke Donald Trump.