Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod er politianmeldt av flere innbyggere for å ha voldtatt en 15 år gammel jente i 2008, bekrefter politiet til avisa B.T.

Kofod skal ha hatt samleie med jenta under en fest på en folkehøyskole i Esbjerg påsken 2008, i forbindelse med et seminar på skolen, skriver B.T.

Utenriksministeren er politianmeldt både for å ha brutt den danske straffelovens paragraf 216 (voldtekt), og paragraf 223, som kalles «skolelærerparagrafen» og betyr at den seksuelle lavalder blir økt fra 15 til 18 år i tilfeller der det påståtte offeret i en sak har samleie med en person som er betrodd i forbindelse med undervisning, oppdragelse eller lignende.

Jenta deltok på seminaret og var medlem i ungdomsorganisasjonen til Kofods parti Socialdemokratiet. I tillegg hadde hun tidligere hatt arbeidsuke ved partiets gruppe i Folketinget.

Jussprofessor Sten Schaumburg-Müller ved Syddansk Universitet ser imidlertid ikke for seg at anmeldelsen fører med seg noe.

– Jeg har veldig vanskelig for å se at borgere som overhodet ikke har noe med saken å gjøre kan anmelde så lang tid etter hendelsen skjedde, når personen det dreier seg om har valgt ikke å si at det har forekommet noe straffbart her, og det ikke tidligere har kommet en anmeldelse ut av det, sier Schaumburg-Müller til Ritzau.