Observatører tror på rekordhøyt valgdeltakelse i USA. Det hersker også betydelig usikkerhet om meningsmålingene vil klare å spå utfallet riktig.

Rekordmange som stemmer tidlig og «skyhøye entusiasmenivåer», skriver Wall Street Journal. Antallet registrerte republikanske velgere har økt betraktelig i vippestatene Florida, Pennsylvania og Nord-Carolina fra 2016 til 2020, skriver New York Times. Det kan gjøre at meningsmålingene ved dermed å bruke feil utvalg vil underrapportere støtten til Donald Trump, tror noen.

I den siste gjennomsnittsmålingen fra RealClearPolitics i de seks viktigste vippestatene leder Biden bare med 4,1 prosentpoeng. Og det er før man regner inn faktorer som skjulte Trump-velgere, at velgere på høyresiden er mindre villige til å svare i det hele tatt, at utvalget kan være skjevt og andre forhold. Utviklingen i vippestatene de siste seks måneder kan sees i grafen under.

For den største vippestaten, Florida, er trenden de siste dager enda bedre for Trump. Han ligger nå bare 1,4 prosentpoeng bak

Advarer

Biden-kampanjen var også nylig ute og advarte sine støttespillere mot å ta lett på situasjonen.

– Løpet er mye tettere enn kommentariatet vil ha dere til å tro, skrev de i et internt memo til kampanjestaben.

Det er også kommet frem at at deres interne målinger viste et tettere løp enn den ledelsen Biden har på de offisielle målingene. Også Trumps kampanje har signalisert at deres interne målinger gjør dem optimistiske. Trump selv holder en rekke folkemøter og utviser stor tro på egne muligheter, skriver Breitbart.

Også veddemålsoddsene peker i retning av større tro på en Trump-seier nå enn for bare en uke siden. De viser nå 61/38 i favør Joe Biden.

Det er nå 14 dager igjen til valget. Den siste debatten skal etter planen avholdes natt til fredag norsk tid.