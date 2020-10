annonse

Forfatter Ulrik Eriksen er aktuell med boken «Et land på fire hjul. Hvordan bilen erobret Norge». Han selv har sluttet med bil, og klarer seg fint med lastesykkel.

Dagsavisen spør om hvorfor det har vært en så formidable økning i bruk av bil siden 1910, da var det bare 200 biler i Norge, og i dag er det 2.8 millioner.

– Den enkle forklaringen er måten mange av oss bor på – spredt, med god plass, store hager og nærhet til naturen. For å opprettholde denne måten å bo på, har vi gjort oss avhengige av bilen, svarer Eriksen, og legger til:

– Alle daglige sysler krever bil. Derfor øker biltettheten fortsatt, og derfor blir det mer og mer vanlig med tre biler i én husholdning. Men det er ikke selvsagt at vi måtte bosette oss slik. Det blir som høna og egget. Hva kom først?

Ulrik Eriksen sier at mange husholdninger har flere biler fordi det ikke er gangavstand dit de skal, og at kollektivtilbudet ikke er godt nok. Men han forteller at i Oslo og Bergen forsøker de å gjøre byene mindre bilavhengige. Han mener at bilen skaper langt flere problemer enn den løser.

– Jeg har stort sett klart meg uten bil, selv om jeg er småbarnsforelder. Men det fordrer at du har veldig bevisst forhold til dette, planlegger og kanskje også er villig til å bo litt mindre bekvemt, ved å gå ned på antall kvadratmeter. Hvis du ikke må ha 150 kvadratmeter, kan du også bosette deg slik at du kan gjøre deg mindre bilavhengig.

Han eide bil før, men nå har han en lastesykkel, og mener det er mye mer praktisk. Men klasseperspektivet er viktig her, sier han, hvis du ikke har økonomi til å bo i Oslo, og må velge billigere områder, da blir en ofte avhengig av bil.

Eriksen er kritisk til veibygging, og vil holde mennesket urbant.

– Det å bygge store motorveier i utkanten av byene, gjør det mulig å bosette seg der hvor vi ikke ønsker at noen skal bosette seg.