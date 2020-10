annonse

Fremskrittspartiet vil fjerne paragraf 185 fra straffeloven.

– Ord skal møtes med ord, ikke med straff, sier stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Han mener den såkalte rasismeparagrafen truer ytringsfriheten. Derfor foreslår han for Stortinget å fjerne hele paragraf 185 i straffeloven.

Ifølge loven kan man straffes med bot eller fengsel for ytringer som truer eller forhåner noen eller fremmer hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn hudfarge eller etnisitet, religion eller livssyn, homofil orientering eller nedsatt funksjonsevne.

Men det ser snarere ut som stortingsflertallet vil støtte regjeringens forslag om å utvide loven, slik at den også forbyr hatefulle ytringer basert på deres kjønnsuttrykk og -identitet, forteller NTB.

Det går i feil retning, mener Amundsen.

– Terskelen blir lavere

Han sier at paragrafen blir brukt mer enn før av politiet og domstolene.

Amundsen er redd for ytringsfriheten og at trusselen om å bli anmeldt, kan føre til selvsensur og dermed begrense den offentlige debatten.

– Krenkelsessyndrom

– Dette krenkelsessyndromet som velter over den vestlige verden, gjør at redselen øker for å si noe som er politisk ukorrekt. Den bidrar til at det frie ordskiftet blir undertrykt, sier han.

Frp-politikeren understreker at trusler fortsatt skal være forbudt.

– Det fins grenser for ytringsfriheten. Det er når man oppfordrer til bruk av vold, sier han.