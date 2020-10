annonse

CNN-analytikeren Jeffrey Toobin glemte å skru av webkameraet under et videomøte.

Det hadde ikke vært noe problem hvis det ikke var for at CNNs mest benyttede jusekspert satt og onanerte under møtet, skriver VG.

Det var Vice som først rapporterte om det. Møtet var del av en simulering gjort med deler av staben i New Yorker magasine. Fox News har også en beskrivelse av hendelsen.

– Jeg gjorde en pinlig, dum tabbe mens jeg trodde at kameraet var avskrudd. Jeg beklager til min kone, familien, venner og kolleger, sa han.

Toobin lanserte boken «True Crimes and Misdemeanors – The Investigation of Donald Trump» i august, men ble etter denne svært pinlige tabben nødt til å avlyse et planlagt arrangement i forbindelse med boklanseringen.

Ifølge en talsperson fra CNN har Toobin blitt innvilget fri på ubestemt tidspunkt for «å håndtere private anliggender».