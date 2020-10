annonse

annonse

Meningsmålingen indikerer at Biden-tilhengere er mindre nølende med å vise støtte til kandidaten sin, enn Trump-tilhengere.

Fox News melder at en ny meningsmåling i regi av University of New Hampshire Survey Center i vippestaten New Hampshire indikerer at velgere som støtter president Trump er langt mindre villige å til å uttrykke sin støtte offentlig, enn de som støtter den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

Mer enn 60 prosent av Trump-tilhengerne som deltok i meningsmålingen sier at de ikke vil sette en Trump-plakat utenfor hjemmene sine, eller et Trump-klistremerke på bilene deres, grunnet frykt for hærverk. For Biden-tilhengere synker det tilsvarende tallet til rundt 30 prosent.

annonse

Meningsmålingen antydet videre at mer enn 40 prosent av Trump-tilhengerne i New Hampshire ikke snakker med familien, venner eller kolleger om deres støtte til presidenten. Dette tallet faller til omtrent 20 prosent for Biden-velgere.

Meningsmålingen viser også at 56 prosent av Biden-tilhengerne sa at de fleste de kjenner også støtter den tidligere visepresidenten. Blant Trump-tilhengere sa 70 prosent at de fleste de kjenner også støtter presidenten.

– Denne polariseringen av tilhengere er en indikasjon på den økende polariseringen blant amerikanske velgerne, bemerket forfatterne av meningsmålingen.

annonse

Meningsmålingen ble gjennomført mellom 9. og 12. oktober, med 899 sannsynlige velgere som deltok online. Feilmargin er på pluss minus 3,3 prosentpoeng.