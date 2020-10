annonse

Innvandringskritiske aktivister gjennomførte en profetisk aksjon i Danmark fredag 16. oktober.

Aktivistene er en del av den paneuropeiske bevegelsen Generasjon Identitet, som Resett har skrevet om ved flere anledninger.

I protest mot det de kaller migrantvold, stilte de opp foran innvandrings- og integreringsdepartementet i København. De bar skilter med påskriften «mulitikultur dreper», og holdt bilder av personer som har blitt drept av migranter, blant annet svenske Tommie Lindh

En video av aksjonen er lagt ut på Twitter.

+ MULTIKULTUR DRÆBER! + 📢📢📢📢 Se videoen fra vores aktion mod migrantvold ved Udlændinge- og Integrationsministeriet i fredags. Tag dit land tilbage! Remigration nu! Læs mere her: https://t.co/kowX5GmFEs pic.twitter.com/6pvxWMdQ9z — Unge Patrioter (@UngePatrioter) October 18, 2020

Krever repatriering

På Generasjon Identitets hjemmeside skriver de unge aktivistene følgende:

– Som unge må vi leve med volden, når vi tvinges til å dele skoler, gater og offentlige transportmidler med utilpassede ikke-vestlige (…) Ungdommen betaler prisen for de tidligere generasjoners uansvarlighet. I humanismens navn har dere gitt bort vårt land til mennesker som i mange tilfeller kun føler forakt for oss. Dette vil ikke Generasjon Identitet akseptere.

De hevder videre at politikernes respekt for internasjonale konvensjoner og logring for FN og EU resulterer i et utrygt samfunn og tapte liv. De avslutter med følgende utsagn:

– Gi oss vårt land tilbake – repatriering nå!

Som symbol på de tapte livene bar aktivistene med seg en hvit kiste. Noen timer senere samme dag, ble læreren Samuel Paty halshugget i Frankrike. Dermed ble aksjonen på sett og vis profetisk.

