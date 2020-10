annonse

Arbeiderpartiet faller, og det er ingen lys i tunnelen. Men Jonas Gahr Støre sitter trygt.

Men på tross av partiets forvitring er det ingen lederdebatt. Professor i økonomisk historie Einar Lie sier at årsaken til det er at partiet ikke har noen alternativer. De har ingen andre enn Støre, og det selv om han blir beskyldt for å være vinglete og uklar.

– Folk som har arbeidet tett på Støre, snakker også om mangel på en tydelig politisk vilje fra lederens side. En vilje som kunne bidratt til å gi partiet retning i krevende saker, skriver Lie i Aftenposten, og legger til:

– Støre organiserer programgrupper og kontaktmøter, diskutere og forener. Han forsøker å forene, i alle fall, men uten selv å signalisere en sterk politisk linje.

Einar Lie sier at mye av det samme kan en si om Erna Solbergs. Hennes politiske prosjekt er vel ikke mer enn å holde regjeringen sammen, og få holde flest mulig nyttårstaler.

Men det er et skille, skriver han, Arbeiderpartiet er et konglomerat av et parti, som forener ulike interesser og velgergrupper. Støre dømt til å velge Høyre til motstander. Men det er Senterpartiet som tar velgere sier Lie, og dette vet Vedum godt. Det er derfor han ler og smiler hele tiden.

– Arbeiderpartiet er fullt av strid og åpne samtaler om retningsvalg og organisatoriske forhold. Partiapparatet, med dets «sersjanter» og tallrike tillitsvalgte som sikret orden, disiplin og oppslutning om ledelsen, er erstattet av en gruppe retningsløse visekorporaler med svak autoritet.

Han skriver videre at AP har et rekrutteringsproblem. De har ikke noen unge talenter lenger. I motsetning til Høyre som har mange.