Tirsdag kveld ble det publisert en artikkel i NRK om USA som selv for rikskringkasteren er fake news utover det normale. Det hevdes av NRK-journalisten at opplysningene i New York Post artikkelen om Hunter Biden har blitt «tilbakevist av både Bidens og flere eksperter». Det er direkte feil.

Som Resett har dokumentert basert på dekning i Fox News og New York Post er det ingen, verken Biden-familien eller noen «eksperter», som har tilbakevist at e-postene som befant seg på laptopen som har kommet både FBI og New York Post i hende, er autentiske. Hunter Biden har ikke engang benektet at laptopen er hans og ble levert inn til reprasjonsverkstedet i 2019.

Likevel skriver NRK følgende om New York Post: «Ingen andre anerkjente amerikanske medier har trykket saken, og opplysningene i den har også blitt tilbakevist av både Bidens og flere eksperter.»

Her tar enten NRK seg den frihet å ikke omtale Fox News som et anerkjent medie, ellers så vet de ikke at Fox News har hatt dette som toppsak i snart en uke. Så det er ikke bare New York Post som har omtalt saken.

Og det er absolutt ingen eksperter som har tilbakevist at e-postene er ekte. Denne desinformasjonen fra NTB og NRK om de angivelige ekspertene har allerede George Gooding påpekt i Nettavisen. Men likevel gjentas det av NRK.

Og hadde e-postene vært falske hadde selvfølgelig Biden-familien allerede tilbakevist det. Isteden har de bare unnlatt å kommentere det samt prøvd å så tvil i mediene ved å hevde at Rudy Giuliani har forbindelser til russisk etterretning.

NRK vinkler saken inn på at Twitter krever at New York Post sletter artiklene fra sin Twitter-profil før de får lov til å åpne kontoene. Men NRK problematiserer ikke hvorfor Twitter gjør dette, men tar det snarere som utgangspunkt for å så tvil om artikkelen sannhetsgehalt.

NRK skriver:

«Ifølge NYP krever Twitter at avisen sletter seks meldinger med lenker til en omstridt artikkel i avisen som kommer med beskyldninger mot både presidentkandidat Joe Biden og hans sønn Hunter.»

Videre:

«Artikkelen var basert på informasjon fra blant annet tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon og Donald Trump sin advokat Rudy Giuliani. Twitter mener artikkelen kan kobles til en desinformasjonskampanje før det amerikanske presidentvalget.»

Dette er også direkte villedende. Ikke et eneste sted nevner NRK at det dreier seg om en laptop som skal ha tilhørt Hunter Biden eller at det er snakk om hele 26.000 e-poster og private bilder, noen av seksuell karakter, som er funnet. Og disse 26.000 e-postene er det ingen som har påstått er falske. Tvert imot har flere kilder som er med i korrespondansen bekreftet til Fox News at epostene, og det som omtales, er ekte.

Når NRK skriver at artikkelen var basert på «informasjon fra blant annet tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon og Donald Trump sin advokat Rudy Giuliani» er det så villedende som det kan få bli. Det Giuliani gjorde var kun å overlevere harddriven, og Bannon tipset New York Post. Selve innholdet, det vil si informasjonen, kom ikke fra de to. Opprinnelsen er en PC-reparatør i Delaware, og også FBI har hatt tilgang til laptop og innholdet i mange måneder. Det nevner ikke NRK.

Deretter prøver NRK ytterligere å så tvil om innholdet ved å dra frem at det kan være en russisk finger med i spillet. Men også om dette, trår NRK fullstendig feil. For de kaller det en «desinformasjonskampanje». Men at det eventuelt er en russiske finger med i spillet, som forøvrig direktøren for amerikansk etterretning sier det ikke er indikasjoner på, så betyr ikke det at informasjonen som har kommet frem ikke er ekte. Dermed er det ikke riktig å kalle det «desinformasjon».

Det er rett og slett en fallitterklæring for NRK at de ennå ikke har omtalt opplysningene i New York Post og Fox News sin dekning av denne saken, deriblant at det kommer frem at Joe Biden møtte en person i Burisma som tjeneste for sin sønn mens han var visepresident. Hvis det stemmer, har Biden løyet til mediene tidligere. Og Biden-kampanjen bestrider ikke eposten, men har har snarere hevdet at møtet ikke var i hans offisielle kalender.

Og i en annen e-postkorrespondanse ser det ut som Joe Biden omtales som «the big guy» som skal ha en aksjepost holdt av hans sønn i en kinesisk forretningsavtale. Dette er i høyeste grad verdt en nyhetssak gitt at Hunter Biden fløy med sin far til Kina mens Joe Biden var visepresident.

Men dette har ikke NRK nevnt overhodet. I stedet lager de fake news saker om de artiklene som avslører nettopp disse forholdene.

Hvordan i alle dager er dette mulig? Journalisten bak artikkelen er David Vojislav Krekling, men hvem hadde hadde redaksjonelt ansvar i NRK tirsdag kveld og lot denne artikkelen passere? Selv til NRK å være, var dette ytterst drøyt.

Forhåpentligvis retter NRK sin artikkelen når de leser denne kommentaren på Resett, men for ettertid har vi skjermbilder som dokumenterer at statsstøttede NRK direkte lyver til det norske folk:

