Ingenting tyder på at drapet var politisk motivert.

3. oktober ble Dan Eivind Lid som var aktiv i Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) funnet drept i sin egen leilighet i Kristiansand. Politiets Sikkerhetstjeneste ble koblet inn i saken på et tidlig tidspunkt.

Nå mener politiet saken er oppklart.

– Etterforskningen har ført til at tre personer er pågrepet. Én ble pågrepet i går, og to ble pågrepet i dag. Alle tre er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt under pressekonferansen ifølge NTB.

Alle tre skal være kjent fra politiet fra før og to er tidligere domfeldt, ifølge nyhetsbyrået.

– Det er for tidlig å si noe om motivet, men det er ikke noe i etterforskningen til nå som tyder på at handlingen var politisk motivert, sa Formo.

