Facebook-gruppen «Stopp Lockdown: Full gjennåpning av Norge NÅ» arrangerer demonstrasjon utenfor stortinget førstkommende søndag.

Gruppen har fått oppmerksomhet fra Faktisk.no ettersom flere grupper som er skeptiske til myndighetens corona-lockdown har vokst seg store. «Faktasjekkeren» har intervjuet en av arrangørene.

Ansvarlig arrangør Nader Eide sier til Faktisk at coronatiltakene i Norge er unødvendige.

– Jeg mener, som mange andre, at tiltakene ikke står i samsvar med det som egentlig skjer. Det baserer jeg på tall. Tiltakene griper ganske dypt inn i privatlivet til folk. Ser man på ulempene fra tiltakene vil man enkelt se at det har vært for mye unødvendige tiltak, sier Eide.

Faktisk.no har valgt å sensurere gruppens navn slik at folk ikke skal kunne søke den opp på Facebook.

Refser regjeringen

I beskrivelsen på Facebook, der gruppen har invitert til å bli med i demonstrasjonen, skriver de at virusets dødelighet ikke står i forhold til regjeringens tiltak.

«Fakta er at kun 270 mennesker har dødd av viruset. Snittalder 85 år. 90% hadde en kronisk sykdom fra før. Dette utgjør 1/5 av normalt antall døde hver eneste influensasesong. Virusets dødelighet og fare står ikke i forhold til regjeringens tiltak, lovendringer, påbud og regelendringer», skriver de.

De ansvarlige bak arrangementet mener regjeringens coronatiltak er kraftig invaderende og et overtramp på folks rett til privatliv, demokratisk behandling av lovendringsprosesser og lovmessig rettferdighet.

«Globalt har viruset tatt livet av nøyaktig like mange som influensa dreper hvert år. Sverige behandler dette som influensa og har omtrent samme tall, litt høyere. Deres smitterate er lavere enn Norges. Norge må behandle dette som influensa ved å holde de gamle og syke hjemme, men la resten av Norge fungere som normalt», skriver de videre.

Stort engasjement i Norge

Dette er første demonstrasjon som blir avholdt i Norge mot coronarestriksjonene. I andre store byer verden rundt har det vært store demonstrasjoner med flere tusen mennesker. Både i England og Tyskland har det vært store demonstrasjoner, men disse protestene har fått svært liten oppmerksomhet i den norske pressen.

Faktisk.no skriver at de har sett hvordan flere ulike Facebook-grupper med motstand mot myndighetenes smitteverntiltak har vokst raskt.

«Spesielt én gruppe vokste svært raskt. På rundt en uke hadde gruppen nådd over 5000 medlemmer. Gruppen har nå over 8000 medlemmer – drøye tre uker etter at den ble opprettet», skriver Faktisk.

«Gruppen fronter et budskap om at myndighetenes tiltak er mer inngripende enn nødvendig for å håndtere koronaviruset, som sammenlignes med influensa», skriver Faktisk og legger til at denne påstanden er «helt feil».