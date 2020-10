annonse

Umettelig appetitt.

Mens faren John Fredriksen tjente seg søkkrik på shipping, har Kathrine og Cecilie Astrup Fredriksen valgt å gjøre karrière innen fast eiendom.

Gjennom Oslo Børs-noterte Norwegian Property (NPRO) har søstrene kjøpt seg tungt opp i kontor- og butikklokaler samt andre næringsbygg, herunder Aker Brygge.

NPRO-aksjen er ikke kjent som en kursvinner. I årevis har vektet snittkurs nærmest stått på stedet hvil på litt under 11 kroner – men til gjengjeld har styret levert faste, kvartalsvise utbytter til sine aksjonærer.

Så også under årets coronavirus-pandemi – for tross stengte butikker, folketomme kjøpesentre og ikke minst svekket kjøpekraft hos forbrukerne smeller Norwegian Property til med doblet overskudd og eiendomskjøp for milliarder.

Selv om driftsinntektene sank litt year over year, kunne Norwegian Property notere seg et resultat etter skatt på 342 millioner kroner i tredje kvartal 2020 – ikke langt fra en dobling fra 201 millioner i tredje kvartal året før, skriver Finansavisen.

COVID-19 synes heller ikke å ha påvirket Fredriksens umettelige appetitt på mer eiendom. I tredje kvartal tok et konsortium bestående av NPRO, Ivar Tollefsen og Union over Veidekkes eiendommer, som det ble gitt 7,7 milliarder for.

Tirsdag 20. oktober ble det dessuten kjent at Norwegian Property har kjøpt Telenor-bygget på Fornebu utenfor Oslo. Selskapet betaler fem milliarder kroner for bygget, mens Telenor går over som leietaker på 25-årskontrakt.

Heretter skal Norwegian Property fokusere på Oslo CBD (central business district, journ.anm.), Nydalen og Fornebu. Før var selskapet også eksponert i Stavanger, hvor de i dag kun har Forusbeen 35 på 23.300 kvadratmeter.

I flere år har familien Fredriksen vektet seg opp i Norwegian Property, som de i dag eier 80,52 prosent av – noe som delvis forklarer aksjekursens små bevegelser.

De to eiendomsdronningene har tidligere uttrykt hensikt om å overta hele selskapet – men først må de nå 90 prosent eierandel for å kunne tvangsinnløse øvrige aksjonærer. I dag sitter Folketrygdfondet med 14,79 prosent av Norwegian Property.