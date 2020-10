annonse

Islamsk Råd skriver at Gelius ikke fortjente å bli tatt på alvor. Han var kritisk til regjeringens handlingsplan mot diskriminering av, og hat mot muslimer.

– Når jeg påpeker problematiske sider ved islam, er det ikke fordi jeg hater muslimer, men det er fordi jeg er kritisk til islams ideologiske tankesett, svarer Gelius i Vårt Land, og gjentar sitt spørsmål:

– Hvorfor er frykten for islam så stor både i Norge og i Europa? Hva bunner frykten i, hvilke konsekvenser fører denne frykten til og hvordan skal man komme frykten til livs?

Gelius er overrasket over at Islamsk Råd ikke reflekterer over det spørsmålet. Han mener de snakker om alt mulig annet, og sier at det bør bekymre Islamsk Råd at redselen for islam er økende, de må stille seg spørsmålet hvorfor dette skjer.