Forbrukerrådet har klaget inn 29 strømselskap for prisjuks. Hundrevis av nordmen skal ha blitt lurt til å tro at de har den billigste strømavtalen.

– Vi kan ikke skjønne at det er lovlig å holde på slik. Du kan ikke skrive at buksen koster 500 kroner, men når du skal betale så er prisen 1000 kroner, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet til VG.

– Vi har avdekket at strømselskapene rett og slett lurer folk med en avtaletype som de kaller innkjøpsprisavtaler. De selges som ordinære spotavtaler, og det er avtalene som folk oftest blir anbefalt å velge, forteller Blyverket til VG.

I en spotprisavtale betaler kunden ifløge VG markedsprisen som bestemmes av strømbørsen, samt et pristillegg per kilowatt per time. Noen ganger påløper det også et ekstra pristillegg i måneden. Pristilleggene er strømleverandørens fortjeneste, ifølge Forbrukerrådets tjeneste strømpris.no.