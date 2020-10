annonse

Fremskrittspartiets støtter SVs initiativ om å be Høyesterett vurdere hvor mye makt som overføres til EU i fjerde jernbanepakke.

– Vi vil nå be Høyesterett utrede hvor mye makt denne pakken flytter til EU. Når det nå er reist en debatt rundt dette, ønsker vi å bruke muligheten i Grunnlovens paragraf 83 til å be Høyesterett om dette, sier transportpolitisk talsmann Bård Hoksrud, ifølge NTB.

Han konstaterer imidlertid at Frp er for konkurranse på jernbanen.

Fjerde jernbanepakke ble vedtatt i EU i 2016. Den innebærer blant annet skjerpede krav om konkurranseutsetting av togtilbudet. Pakken vil medføre at myndighet overføres direkte til EUs jernbanebyrå ERA og EU-domstolen.

Stortinget skal nå ta stilling til om jernbanereformen skal innlemmes i EØS eller ikke.

– Vi er positive til et felles europeisk regelverk for innkjøp og godkjenning av materiell. Det vil gjøre det rimeligere og enklere å sikre god konkurranse, også over landegrensene, sier Hoksrud.

– Men for Frp er det avgjørende at vi i Norge har det siste ordet, både når det gjelder sikkerheten og aktiviteten for øvrig på våre jernbaneskinner, sier han.

NTB melder at også Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV støtter tilnærmingen.