Jon Helgheim sier at han forventer en beklagelse fra politistasjonssjef Øyvind Aas til de som gjennom arbeid eller ytringer blir truet og angrepet.

– Det er farlige signaler som drammenspolitiet kommer med. Drammenspolitiet har så til de grader misforstått sin rolle. Jeg har aldri vært mer skuffet og skremt av en offentlig tjenestemann, skriver Jon Helgheim i Drammens Tidende, og forteller om sin egen opplevelse:

– I sommer ble jeg grovt truet av en ung innvandrer fordi han ikke likte mine ytringer. Mener Aas jeg burde endret mine ytringer slik at denne uønskede hendelsen ikke hadde skjedd?

Helgheim skriver at en gutt hadde blitt banket opp, og politiet valgte å fokusere på at gutten hadde lagt ut et hvitt bilde på Instagram, mens alle andre la ut et svart bilde.

– Politiet uttalte at de hadde hatt samtaler med gutten og gutten skjønte at det ikke var så lurt å legge ut dette bildet.

Helgheim skriver at en slik uttalelse fra drammenspolitiet står i sterk kontrast til hva vi har sett fra politiet andre steder i landet. Der har politiet forsvart SIANs rett til å ytre seg.

– Aas forsøker å berolige meg med at drammenspolitiet har forstått sin rolle. Det er underlig at Aas ikke ser det selv, men hele innlegget bærer preg av at han fokuserer på hva en ytring kan føre til og at ungdom bør tenke seg om.

– I dette tilfellet førte en ytring til grov vold, og det skal ikke skje uansett hva ytringen var. Dersom gutten hadde et behov for å beklage noe, skulle politiet sagt at vold uansett ikke er greit, verken mer eller mindre.

Helgheim sier videre at uttalelser fra politiet som antyder et ansvar for å tenke gjennom hva de sier slik at de ikke skal få juling, er med på å innskrenke ytringsfriheten.