12. august 2020 søkte en 21 år gammel mann fra Syria asyl hos Politiets utlendingsenhet (PU). Fingeravtrykksresultatet avdekket at utlendingen allerede hadde søkt, samt fått innvilget internasjonal beskyttelse i Hellas.

Utlendingen fikk derfor avslag på sin asylsøknad 25. august, og ble samtidig bortvist fra Norge. Han ble derfor natt til 8. oktober pågrepet og hentet av polititjenestepersoner fra PU ved Kasper transittmottak i Våler.

Tilbakesendelsen til Hellas var i utgangspunktet tilrettelagt uten politieskorte, da utlendingen under asylregistreringen hadde meddelt saksbehandleren at han ikke fysisk ville nekte, samt motsette seg en retur.

Under transporten til Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) informerte utlendingen politienheten flere ganger at han kom til å motsette seg å reise. Politiet måtte derfor avbryte oppdraget, og utlendingen ble derfor innsatt på Politiets utlendingsinternat i påvente av en ny reiserute relatert til en ledsaget tvangsutsendelse.

PU fremstilte dagen etter utlendingen for Oslo tingrett, og anmodet at vedkommende ble internert på utlendingsinternatet i inntil fire uker. Dette basert på at utlendingen motsatte seg å reise frivillig, og for å unngå at han eventuelt kom til å lure seg unna ved å reise videre til et annet land i Europa.

Siden utlendingen anmodet om beskyttelse i Norge, har han oppholdt seg på asylmottaket, og besøkt familiemedlemmer i tilknytning til permisjoner fra mottaket.

I retten fortalte utlendingen dommeren at det var svært ubehagelig for ham å bli vekket og anholdt av politiet på mottaket på denne måten, da han hadde vært med på tilsvarende opptrinn i Syria.

Løslatt

Oslo tingrett kom frem til følgende avgjørelse:

«Ved vurderingen av unndragelsesfaren må hans opptreden da han ble vekket for å bli uttransportert, ses i sammenheng med at han har oppholdt seg på mottak og vært tilgjengelig for politiet siden han ankom Norge i august, og at han i størsteparten av denne perioden har vært klar over avslaget på asylsøknaden. Han har familie med fast opphold han kan bo hos, noe som reduserer unndragelsesfaren. Hans ønske om å påklage asylsøknaden kan ikke tillegges avgjørende vekt. Etter en samlet vurdering mener retten at det vil være tilstrekkelig at politiet kan pålegge ham daglig meldeplikt og eventuelt bestemt oppholdssted, jf. utlendingsloven § 105. Internering er altså ikke nødvendig, og det vil da være av et uforholdsmessig inngrep».

Utlendingen ble dermed løslatt.

Politiets representant påkjærte avgjørelsen, og fikk rettens medhold i at anken ble gitt oppsettende virkning.

Lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett kom frem til samme resultat som tingretten, og forkastet politiets anke. Utlendingen ble dermed løslatt.

Resett har kontaktet PU i sakens anledning.

– Hvorfor ble ikke utlendingen tvangsreturnert tilbake til Hellas i løpet av de tre dagene han satt internert på bakgrunn av at Oslo tingrett besluttet oppsettende virkning?

– Bakgrunnen for hvorfor utlendingen ikke ble returnert de påfølgende 72 timene var at det ble vurdert som nødvendig å sette på ledsagere, og grunnet korona-pandemien kunne ikke dette koordineres på så kort tid. Videre krever greske myndigheter ny varslingsperiode på 10 arbeidsdager før en ny transport kan finne sted, sier kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset ved Stab for kommunikasjon.

– Når er en eventuelt ny tvangsretur planlagt?

– Vi kommenterer ikke fremtidige eller pågående uttransporteringer av politioperative hensyn, men prøver å returnere de vi til enhver tid kan.