De to største nyhetskanalene i Norge, NRK og TV 2, spekulerer for harde livet om Biden-avsløringene fra New York Post er oppdiktet. – En skandaløs desinformasjon, mener Helge Lurås.

Først ville ikke de norske mediene skrive om New York Posts avsløringer om funnene som er gjort på en PC tilhørende Joe Bidens sønn Hunter Biden. Både NRK og TV 2 valgte å gjøre det samme som venstreorienterte CNN og ignorere saken som har blitt sensurert av Facebook og Twitter.

Når TV 2 og NRK først skrev om avsløringene, antydet de at New York Posts funn kunne vært en del av en oppdiktet «russisk drittpakke».

Men så sa den amerikanske etteretningssjefen John Ratcliffe at dette ikke dreier seg om innblanding fra Russland. Det samme gjorde FBI.

Funnene på Hunter Bidens laptop skal blant annet innholde avsløringer rundt presidentkandidat Joe Biden og hans sønn. Ifølge New York Post skal det har blitt funnet e-poster som kan tyde på at Hunter Biden har skodd seg økonomisk på farens politiske roller og at også Joe Biden har fått økonomiske fordeler.

– Røverhistorie

Men i Norge fortsetter de to største nyhetskanalene NRK og TV 2 å så tvil om historien er sann. TV 2 hevder New York Posts funn er en «røverhistorie av en annen verden», og knytter historien til Russland.

«Dette er begynnelsen på en røverhistorie av en annen verden. Artikkelen forteller en vanvittig historie om hvordan Joe Bidens sønn, Hunter Biden, angivelig skal ha levert inn en Mac til reparasjon uten å hente den igjen. Mandag denne uken gikk over 50 ledende tidligere etterretningsoffiserer i USA ut og sa at operasjonen bærer alle kjennetegn på en russisk desinformasjonskampanje, ment å påvirke presidentvalget i favør av Donald Trump», skriver TV 2.

Men også i den skattefinansierte TV-kanalen NRK hevdes det at de avslørende e-postene kan være en del av en russisk drittpakke.

NRK skriver at «ingen andre anerkjente amerikanske medier har trykket saken, og opplysningene i den har også blitt tilbakevist av både Biden og flere eksperter».

– Fallitterklæring

Det er uvisst hvorfor NRK skriver at ingen anerkjente medier i USA har trykket saken ettersom den største nyhetskanalen i USA, Fox News, har hatt Biden-avsløringene som toppsak den siste uken.

Faktisk.no har så langt ikke faktasjekket NRKs påstander.

Resett-redaktør Helge Lurås kaller NRKs dekning for skandaløs.

– Det er rett og slett en fallitterklæring for NRK at de ennå ikke har omtalt opplysningene i New York Post og Fox News’ dekning av denne saken, deriblant at det kommer frem at Joe Biden møtte en person i Burisma som tjeneste for sin sønn mens han var visepresident.

– Hvis det stemmer, har Biden løyet til mediene tidligere. Og Biden-kampanjen bestrider ikke e-posten, men har snarere hevdet at møtet ikke var i hans offisielle kalender. Det er en skandaløs desinformasjon fra NRK, skriver Lurås i en nylig kommentar.