Islamistorganisasjon fikk 292 500 kroner i kompensasjon fra krisepakken for koranavlyste, stengte eller utsatte arrangementer.

Da det norske samfunnet ble stengt ned før påske pågrunn av spredningen av covid-19 førte dette til store problemer for alt fra milliardbedrifter til frisører, håndverkere og kulturarbeidere. Mange opplevde at de måtte ofre jobb for å hindre farlig smitte.

Men også organisasjonslivet og frivilligheten ble rammet. Speiderlag, idrettsforeninger og barnekor fikk problemer.

Som en følge av dette opprettet regjeringen blant annet en ordning der organisasjoner kunne søke om kompensasjon for bortfall av inntekter. Som en del av regjeringens krisepakke ble det bevilget 700 millioner kroner som støtte for avlyste, stengte eller utsatte arrangementer fra 5. mars til og med 30. april. Til sammen var det 2254 søkere som søkte om til sammen 372 millioner kroner.

Søkte og fikk

Men det er ikke bare organisasjoner som forbindes med vaffelbaking og lotterisalg som har fått forsyne seg av skattebetalernes penger. Resett har fått innsyn i dokumenter som viser at Islam Net 16. april 2020 søkte om 292 500 kroner i kompensasjon fra krisepakken for koranavlyste, stengte eller utsatte arrangementer.

På bakgrunn av dette har Lotteri- og stiftelsestilsynet tildelt 292 500 kroner i kompensasjon.

Den årlige «fredskonferansen» som holdes hver påske i Oslo er et av de større arrangementene i Norge for muslimske ungdommer og andre som er nysgjerrige på islam og samler årlig rundt 1.000-2.000 deltakere.

Salafistisk

Islam Net presenterer seg selv som en organisasjon som vil spre informasjon om islam til ikke-muslimer, såkalt daawa, det nærmeste man kommer misjon i islam.

Av uavhengige eksperter er organisasjonen imidlertid regnet for å være salafistisk, altså at den står for en helt bokstavtro tolkning av islam. Det betyr at forsøk på å modernisere islam, eller å tilpasse religionen et moderne samfunn, avvises.

På deres «fredskonferanse» i 2013 stilte organisasjonens leder Fahad Qureshi følgende spørsmål:

«Hvor mange av dere er enige i at straffen som er beskrevet i Koranen og sunna – hvorvidt det er død, hvorvidt det er steining for utroskap, uansett hva det er, så lenge det er fra Allah og hans profet – er den best mulige straffen for menneskeheten – og at det er den vi burde praktisere i verden? Hvor mange er enige i det?»

Rakk opp hånden

Et massivt flertall i salen, mange i ungdomsskolealder, rakk opp hånden.

Det er ikke den eneste gangen organisasjonen har skapt kontroverser. I 2016 inviterte Islam Net Den amerikanske konvertitten Siraj Wahhaj, som har vært i søkelyset for terrorforbindelser.

Han støtter islamsk lov fremfor demokratisk vedtatte lover, dødsstraff med steining for utroskap og å kutte hndene av tyver. Han har blant annet uttalt at «islam skal styre over alle andre systemer».

Islam Net sprer også fatwaer, altså religiøse domsavsigelser og vurderinger, fra nettsiden islamqa. Disse bruker Islam Net tid og ressurser på å oversette til norsk og legge på sine nettsider.

Her er et spørsmål og svar som har blitt publisert på fatwasiden:

«Jeg hørte på et kassettopptak at alle som fornærmer profeten (fred være med ham) skal bli henrettet, selv om han angrer?» spør en innsender.

I svaret heter det blant annet som følger:

«Å fornærme profeten (fred være med ham) er en av de verste og mest forbudte handlinger, det er en vantro handling og innebærer frafall fra islam. De lærde er enige om at dette gjelder, spøk eller ei. Den som gjør dette skal henrettes, også om han angrer, og uansett om han er muslim eller vantro.»

Resett har kontaktet Islam Net og Kulturdepartementet om saken. Vi kommer tilbake med flere saker om vi får svar.