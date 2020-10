annonse

annonse

Sofia Rana liker ikke at Utrop gir plass til folk med angivelig tvilsomme meninger. Utrop har i det siste publisert flere innlegg fra medlemmer av SIAN.

– Vi trenger ikke mer rasisme i samfunnet vårt, uttaler hun til Medier24.

På Facebook skriver Sofia Rana at Utrop har hatt mange kreative redaksjonelle vurderinger den siste tiden, og at de aksepterer innlegg med grove personangrep, uten å gi mulighet til tilsvar.

annonse

Les også: Sofia Rana trues med søksmål etter nazi-stempling

– Jeg synes de må rydde opp. Man får et inntrykk av at de er så opptatt av at de vil ha reaksjoner på saker de publiserer, sier hun til Medier24.

Rana er glad for at det finnes en flerkulturell avis som tar tak i problematikk rundt innvandring. Nå har hun derimot sluttet å ta Utrop på alvor. Årsaken er at hun angivelig ble beskyldt for å være voldelig på grunn av sin etnisitet, og fikk ikke tilbud om tilsvar.

annonse

Hun klaget og fikk påstanden fjernet, samt en unnskyldning på trykk.

– Utrop tar opp betente temaer som er engasjerer mange. Men det er også temaer som engasjerer folk med grumsete holdninger. Vi trenger ikke mer rasisme i samfunnet vårt.

Debattredaktør Kim Ericsson i Utrop skriver i en e-post til Medier24 at han opplever seg selv og Rana som meningsfeller, men at de arbeider innenfor et journalistisk rammeverk, og det gir mindre frihet enn den man har som aktivist.

Les også: Maria Høili: – Sofia Rana er ute etter rampelys som politiker

– Vi gjør hver dag vanskelige vurderinger rundt hvem som skal få slippe til og med hvilket innhold, skriver han, og legger til:

– Det betyr at dersom våre skribenter ønsker å kritisere navngitte representanter for Document, Resett, FrP, Human Rights Service, SIAN og organisasjoner fra samme skuff, må vi også tillate de som nevnes å få et tilsvar publisert.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474