annonse

annonse

Partiet Vox har tatt initiativ til en avstemning om et mistillitsvotum mot regjeringen til statsminister Pedro Sánchez i Spania.

Onsdag ble det gjennomført en to timer lang debatt i nasjonalforsamlingen i Madrid, der Vox-leder Santiago Abascal konstaterte at den sittende regjeringen er den verste regjeringen i Spania på 80 år. Statsminister Pedro Sánchez mener på sin side at mistillitsforslaget er basert på propaganda, og at det vil spre hat. Avstemningen vil finne sted torsdag.

Les også: 59 migranter flyktet fra karantene i Spania

annonse

Vox har 52 representanter av 350 i nasjonalforsamlingen, og derfor har de ikke mulighet til å få mistillitsforslaget gjennom alene.

Abascal begrunnet blant annet ønsket om mistillit med regjeringens håndtering av pandemien.