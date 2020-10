annonse

Statsministeren har gjort det igjen. Satt seg selv i en situasjon hvor et ord som klovn godt beskriver omstendighetene.

For her går landets overhode ut på Twitter med en melding som neppe har blitt godkjent først av hennes overbetalte kommunikasjonsrådgivere.

Tankefrihet og opplysning, skrev hun i tweeten. De fleste har fått med seg at dette skulle være et forsøk på å si at vi alle må stå imot angrep på ytringsfriheten. Men hvorfor ikke si ytringsfrihet? Hvorfor komme med et ord som tankefrihet?

Erna Solberg har en spesiell måte å kommunisere på. Under sine nyttårstaler bruker hun en stemme og en måte å snakke til den norske befolkningen på, som om hun skulle snakket til 5-åringer i en barnehage.

Du går nå i Resett og Documents fotspor og bruker en overskrift til å gi inntrykk av noe annet enn det som er budskapet. Jeg påpeker at integreringen, kvalifikasjonene og jobber gjør dette veldig vanskelig. — Erna Solberg (@erna_solberg) September 16, 2020

Hun har beskrevet journalistikk i Resett som «forkastelig» og mener at vi lager overskrifter for å gi inntrykk av noe annet enn det som er budskapet. Også jeg som trodde at det var Dagbladet som driver med slikt!

Les også: Erna Solberg ber folk slutte å lyve – bør starte med seg selv

Vel, den godeste statsminister går så ut i sin blogg etter å ha fått massiv kritikk for sin «tankefrihet» tweet, for å forklare oss dumme nordmenn hva det er hun egentlig mener. Det er sikkert derfor hun finner det nødvendig å snakke til oss som små barn.

«For noe tøv!» er overskriften. Det er ved første øyekast en pirrende overskrift hvor man fatter et lite håp om at man her kanskje kan få en beklagelse for en håpløs tweet. Men akk – i reneste Resett-stil (ifølge henne selv) så gir overskriften inntrykk av noe annet enn hva som er budskapet.

For selvsagt er det en bortforklaring hvor statsministeren fossror i en takt som kunne ha gitt henne en plass på det olympiske laget i roing.

Det er vi – som har lest tweeten hennes – som selvfølgelig ikke har forstått. Hun skriver:

«I en kommentar på Twitter skrev jeg at vi må stå sammen mot angrep på tankefrihet og opplysning. Det har av flere blitt tolket som at jeg ikke mener at dette også var et angrep på ytringsfriheten. Det er bare tøv.»

Ja, klart det er bare tøv. Vi vet jo hvor mye statsministeren verdsetter ytringsfriheten. Så mye faktisk at hun har stått i spissen for den nye handlingsplanen som skal beskytte muslimer nettopp mot «ubehagelige og krenkende» ytringer som nordmenn skulle kunne finne på å si. Det har jo vært viktig for henne å ta avstand fra ytringsfriheten til SIAN feks. Det er noen fæle folk med noen fæle meninger.

Nok om det. Solberg skriver videre i bloggen sin:

«For det første: Jeg går ikke med på premisset om at dersom man ikke eksplisitt ramser opp alt man er for, så er man imot. Jeg forsvarer ytringsfriheten når som helst, hvor som helst og overfor hvem som helst. Også når ytringene oppleves som krenkende mot en religion eller annet.»

Ehhh – ikke helt kanskje? Vi nevnte vel SIAN, men de er jo kun en gruppe. Det oppleves faktisk slik at samtlige grupperinger som måtte komme med kritikk av islam – i enhver form – skal bekjempes med nebb og klør. Men det forstår kanskje ikke statsministeren selv?

Det er faktisk slik at når Solberg forholder seg helt taus når muslimer knivstikker, raner eller tenner på biler til vantro nordmenn, så er det slik at det oppfattes som om hun ikke vil kritisere disse av frykt for å bli oppfattet som en muslimhater selv.

Ikke engang vold mot nordmenn som sier sin mening om islam, vil statsministeren gå ut å fordømme. Ihvertfall ikke hvis det innebærer at hun kan krenke noen av disse stakkars muslimene.

Hva med å glemme at man er politiker for et lite øyeblikk, være ærlig å si: Jeg er for ytringsfrihet jeg, så lenge det ikke krenker muslimer.

Les også: Erna la frem «handlingsplan mot muslimhat» og ber folk stå sammen etter terrorangrep: – Hva med en handlingsplan mot islamske ekstremister?

Solbergs partifelle og forgjenger, Jan P. Syse, sa det glimrende en gang han ble forsøkt lurt inn i noe av en journalist.

«Det er greit at du forsøker å få meg ut på glattisen, men det får være grenser», sa Syse.

Ut på glattisen både er, har, og etter all sannsynlighet, vil, Erna Solberg befinne seg. Slik er det alltid med de som lyver, ikke kan innrømme feil, og de som forsøker å utgi seg for noe de ikke er.

At Solberg har skumlest hva Wikipedia sier om tankefrihet og dermed forsøker å komme med en syltynn forklaring på hvorfor hun skrev det hun skrev, virker ikke mye statsmannsaktig. Beklager – hva er det noe slikt heter i dag? Politisk leder kanskje? Uansett – dette blir for dumt Erna.

Å vise til begreper som er vernet i EMK artikkel 9 og i artikkel 10, er ikke noe vanlige folk forstår. Men de forstår hva ytringsfrihet betyr. Hvorfor kan du ikke si det ordet?

Kanskje statsministeren burde ta seg en tur på to kurs. Ett hvor hun lærer kommunikasjon og ett hvor hun lærer seg respekt for de som tenker annerledes enn henne selv. Et kurs i ytringsfrihet.

For dette er tøv, Erna. Det er regelrett tøv fra deg, og du gir mer inntrykk av å være en klovn i sirkusmanesjen enn en ansvarlig statsminister.