annonse

annonse

– Jeg frykter konsekvensen av selvsensur. Det er en ond spiral i ordets rette forstand.

Da leder i Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum skulle besøke TV 2 God Morgen Norge, hadde hun et ønske om å vise frem Charlie Hebdo-utgaven som ble utgitt etter drapet på de 12 redaksjonelle medlemmene i januar 2005.

Programmet skal ha fått tillatelse fra TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække til å vise tegningene, men valgte likevel ikke å gjøre det.

annonse

Løken Stavrum understreker at det er TV 2s rett å bestemme hva de vil vise på TV. Hun er likevel bekymret for at man kvier seg for å benytte ytringsfriheten.

– Ytringsfrihet er den friheten vi har til å ytre oss uten å frykte straff eller represalier.

Lovverket er stort sett på plass, det er i praksis det er blitt utydelig. Vi kvier oss, vi velger å ikke ytre, for sikkerhets skyld. – Det kalles «nedkjølende effekt». Jeg tror det begynner å bli ganske kjølig på enkelte områder nå, skriver hun på Facebook.

annonse

Artikkelen fortsetter.

Blant de som er kritiske er debattjournalist Ingeborg Senneset i Aftenposten.

– Var det frykt for konsekvenser av provokasjon? Var det den letteste veien? Jeg frykter konsekvensen av selvsensur. Det er en ond spiral i ordets rette forstand, taushet avler taushet, alene tilbake står de som forsøker tale, som læreren som ikke er mer, spør hun på Facebook. Tilfeldigheter

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 bekrefter overfor Kampanje at hun hadde gitt grønt lys til at redaksjonen i «God morgen Norge» kunne vise Charlie Hebdo-forsiden, men sier det skyldes tilfeldigheter at det likevel ikke ble gjort. – Prinsippet til TV 2 er at vi publiserer Mohammed-tegningene hvis det er i en relevant setting, hvor vi har en direkte samtale om det, går i dybden på det, forklarer og informerer. Da kan vi publisere tegningene. Vi vil ikke provosere unødvendig ved å bruke de som tilfeldige illustrasjoner, sier Solbrække.