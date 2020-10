annonse

I disse dager så hører vi mye om hva norske politikere synes om det amerikanske valget, og bortsett fra Christian Tybring-Gjedde, Carl I. Hagen og Per-Willy Amundsen, så sier alle at de støtter Biden og demokratene.

I norsk msm får en inntrykk av at republikanere er tilnærmet nazister, mens demokrater tilsvarer norsk Høyre. Jeg mener at dette er tull og vås, og jeg skal istedet prøve å forklare forskjellen mellom de to.

Demokratene har alltid tilsvart norsk venstreside, men etter valget av Barack Obama har det vært en radikaliseringsprosess, hvor demokratene i dag er blitt rendyrkede sosialister. Jeg er av den oppfatning at du ikke ser hvordan folk virkelig er før de settes under press. Man kan trygt si at under utspørringene av Trumps høyesterettsdommere har vi fått se de virkelige demokratene.

Demokratene vet at oppegående, kritisk tenkende mennesker ikke vil ha politikken deres, derfor er sosialister og globalister i msm, byråkrati, undervisning, kultur, og ikke minst i dommerstanden, utrolig viktig for å gjennomføre deres politikk. For demokratene er alt politikk, og dermed er alle aspekter av samfunnslivet viktig å øve innflytelse på. Derfor ser vi desperasjonen fra de demokratiske senatorene i høringene.

Jeg vil si at den viktigste forskjellen mellom demokrater og republikanere idag er viljen og evnen til å lyve. Når Joe Biden sier han skal bringe det amerikanske folk sammen igjen, så er det godt gjort, siden han og Obama er ansvarlige for radikaliseringen vi ser idag i USA. De skal forbedre helsevesenet ved å få flere over på offentlig helsevesen, de skal styrke lokaldemokratiet ved å lage flere føderale lover og regler som alle stater må følge, de skal få slutt på rasisme ved å gi erstatning til svarte idag fordi man hentet forfedrene deres som slaver for flere hundre år siden, man skal styrke forsvaret ved å kutte i bevilgningene, man skal styrke kvaliteten i skolen ved å stanse fritt skolevalg og presse elevene tilbake til offentlig skolegang, man skal skape flere arbeidsplasser ved at staten subsidierer grønn industri. (her er det lov å smile litt) Dette er bare noen eksempler, men er det noen mennesker som idag kan lese og skrive som tror at offentlig helsevesen er bedre enn de private? Ikke rart at demokratene vil ha alle i offentlig skolegang, slik at man indoktrinere løgnene fra barnsben av.

Demokrater er også mye mer ondskapsfulle enn vi får inntrykk fra msm. Målet helliger midlet, og enkeltpersoner ofres glatt for det felles gode utpekt av demokratene.Du ser aldri at republikanere prøver å ødelegge livet til dommerkandidater i Senatshøringer, med løgner, trakassering, mobbing og hets. Du ser ikke at republikanske politikere starter etterforskning av politiske motstandere for å ødelegge livene deres. Demokratiske politikere jubler når republikanske politikere blir kjeppjaget av politisk mobb. Se på Russland-etterforskningen av Trump, se på riksrettssaken, det var så ondskapsfullt at det var flaut å følge med.

Demokrater deler mennesker inn i grupper, i motsetning til å se enkeltmennesker. Joe Biden sier at han ikke skal forskjellsbehandle folk, men identitetspolitikk er vel selve grunnlaget for demokratenes politikk i dag. Folk deles i kjønn, rase, klasse, og stort sett alle utenom hvite menn er ofre i større eller mindre grad. Ved at flertallet i samfunnet er konstant undertrykt, så gir det en unnskyldning for hele tiden å finne nye måter å gjenopprette denne påståtte urettferdigheten. Mer byråkrati og økte skatter ser ut til å være god medisin mot urettferdigheten som hvite menn skaper.

Demokrater er ikke redd for å bruke vold og tvang bak kravene sine. Dette har økt kraftig de siste 10 årene. Den konservative skribenten Ann Coulter ble beskyttet av 600 politifolk, da hun talte på Berkeley-universitetet i California. Skulle demokratene vinne presidentskapet og Senatet så vil vi nok få lover som vil innskjerpe ytringsfriheten betydelig.Hvorfor det sier du? Fordi man som sagt er såpass oppegående at man skjønner at folk ikke vil ha sosialisme og globalisme hvis de får vite sannheten, derfor må sannheten knebles og skjules. Demokrater har idag en totalitær tankegang, og motstandere ses på som fiender, som skal tvinges til å tenke og oppføre seg som dem. Det er ikke mulig i et åpent samfunn med full ytringsfrihet.

Hva gjør at akkurat dette valget er så viktig i forhold til f.eks. Obama, som også var en radikaler? Demokratene har sagt at de ønsker å kvitte med Senatets filibuster-regel som sier at man trenger 60 senatorer for å lage nye lover, de vil gå til 50. De har også sagt at de ønsker å “pakke” amerikansk høyesterett med flere dommere slik at man oppnår sosialistisk flertall. Man har også sagt at man ønsker å gi statsborgerskap til mellom 11-20 millioner ulovlige innvandrere, skulle det skje så er nok Trump den siste republikanske presidenten, siden fargede minoriteter i overveldende flertall stemmer demokratisk. De har også sagt at de ønsker å innføre strenge miljøverntiltak som trolig vil svekke USA’s konkurranseevne kraftig i forhold til Kina. De vil også kutte sanksjonene mot Iran, styrke FN, i det hele tatt svekke USA’s innflytelse i verden for de ser på sitt eget land som et grådig og kapitalistisk system som utnytter andre land.

Så jeg vil si at borgerlige politikere som støtter Joe Biden som presidentkandidat vet ikke hva de snakker om. Vi som har fulgt ham over mange år ser i tillegg at han er kraftig svekket mentalt, og at det ikke er han som trekker i trådene. Med Joe Biden som president får vi nok se en overgang til sosialisme i et moderne land som vi ikke har sett før. La oss håpe at det ikke skjer, til tross for jubel fra norske politikere.