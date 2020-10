annonse

annonse

Ber kommunalministeren legge øret til bakken.

I en leder i avisen Nordlys får kommunalminister Nikolai Astrup på pukkelen for sitt forsvar av utgiftene til nytt regjeringskvartal. Estimert kostnad per i dag er 36 milliarder.

Avisen viser til at Astrup viser til terrorangrepet som rammet Norge og Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) for å legitimere de høye kostnadene.

annonse

«Norge har fått dype sår etter 22.juli, men den fryktelige tragedien og et nasjonalt traume bør man være varsom med å skyve foran seg når man forsvarer et kostnadssluk Norge aldri har sett maken til.

Sikkerhetstiltakene ser ut til å være et argument som skal trumfe alt. Men de fleste andre regjeringer i Europa har sine kontorer spredt ut over hovedstedene. Det virker merkelig at Norge må gjøre det motsatte. Den pågående pandemien peker også i retning av at det er en smittevernsmessig risiko å samle mange tusen ansatte i ett og samme bygg.

Saken har et stort potensial for å polarisere og splitte Norge i mange år fremover. Vårt håp er derfor at Astrup legger øret til bakken og lytter mens han ennå har sjansen. Her er det en overhengende fare for overskridelser, som medfører at regningen blir langt dyrere enn 36,5 milliarder. Astrup må åpne opp for dialog om andre og rimelige løsninger.»

annonse