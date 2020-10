annonse

annonse

Med mindre Russland får stoppet den aserbajdsjanske offensiven i Nagorno-Karabakh, vil Moskvas globale anseelse og realpolitiske interesser lide på sikt.

Krigen i Nagorno-Karabakh har holdt på lenger enn de fleste analytikere og eksperter forventet, og Aserbajdsjan fortsetter sin offensiv i regionen med uhemmet styrke. Spesielt ved å utnytte droneteknologi, kan Baku vise til flere taktiske seire på bakken, og armenerne i den aserbajdsjanske utbryterrepublikken Artsakh (Nagorno-Karabakh) er utvilsomt på defensiven.

Den største taperen av denne utviklingen – med unntak av Armenia selv – er Kaukasus’ historiske hegemon Russland. Som Moskvas viktigste allierte i regionen, fungerer Kremls forhold til Yerevan som et realpolitisk instrument for å fremme og ivareta russiske interesser – ikke bare i Sør-Kaukasus, men også i den større nærliggende regionen. Russisk innflytelse i området vil derfor falle i takt med at Armenia fortsetter å lide militære nederlag på bakken i Nagorno-Karabakh.

annonse

Les også: Idlib, Tyrkia og Russland: Putin lo best til sist

Som Bakus viktigste støttespiller, står Tyrkia på sidelinjen, klar til å utnytte situasjonen for å øke sin egen innflytelse i en region som Ankara også anser som sin historiske bakgård. Jo mer territorium som går tapt til Aserbajdsjan i Nagorno-Karabakh, jo svakere blir Armenia, jo mer innflytelse får Tyrkia på bekostning av Russland. Det er derfor i Moskvas geopolitiske interesse at Yerevan opprettholder det militære styrkeforholdet med Baku og at den territoriale status quo i Nagorno-Karabakh forblir noenlunde intakt.

Det stopper ikke der. Et svakere Armenia er ikke bare direkte skadelig Russlands realpolitiske interesser i Sør-Kaukasus og den større nærliggende regionen, men også for Moskvas omdømmes som en troverdig alliert og militær stormakt verden rundt. På tross av at Kreml i prinsippet ikke er forpliktet til å støtte Armenia i krigen, siden Nagorno-Karabakh formelt er en del av Aserbajdsjan, vil et stort armensk nederlag uansett ha svært negative geopolitiske globale konsekvenser for Russland på sikt.

annonse

Tre dimensjoner

Som en militær stormakt med globale interesser og ambisjoner, har Russland injisert seg i flere militærkonflikter verden rundt – som Syria, Libya, Georgia og Ukraina. Hvis Moskvas fiender i disse konfliktene får inntrykk av at Russland har blitt for svakt til å stå opp for sine allierte militært, kan de bli fristet til å forsøke å utnytte situasjonen, ved å øke det militære presset – konvensjonelt eller asymmetrisk – mot russerne der det lar seg gjøre. I ytterste konsekvens, kan Moskva stå ovenfor et økt konfliktsnivå i flere regionale kriger samtidig, som kan bli vanskelig å håndtere på sikt.

Som verdens desidert største land – som også er svært heterogent – har den moderne russiske føderasjonen historisk sett hatt utfordringer med separatistbevegelser, spesielt i etniske republikker med muslimsk majoritet – som Dagestan og Tsjetsjenia. Disse separatistene har for lengst blitt bekjempet, og Moskva virker å ha stålkontroll, men hvis sentralmakten i Kreml begynner å oppfattes som svak, kan slike konflikter blusse opp igjen på sikt.

Les også: Valget i Russland: Sikkerhetspolitisk statusrapport. Del 1: Bakgrunnsinformasjon og Putins popularitet

Som kjernen av forsvarsalliansen Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO), er det flere stater som ser til Moskva som sin ultimate sikkerhetsgarantist – som Kazakhstan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Hviterussland, og ikke minst Armenia. Hvis Kreml viser seg inkapabel til å forsikre at Armenia holder stand i Nagorno-Karabakh, kan flere av disse statene få insentiver til å se til andre makter for å forsikre sin suverenitet og ivareta sine sikkerhetspolitiske interesser på sikt. In slik utvikling vil være svært ødeleggende for Russlands geopolitiske interesser, spesielt med tanke på at flere av disse statene fungerer som bufferstater for Moskva.

Keiserens nye klær

annonse

Med et allerede tynnstrekt militære, vaklende statsfinanser og store demografiske utfordringer, er Russland et land i sterk relativ tilbakegang. På tross av Kremls imponerende evne til å overbevise verden om det motsatte, er Russland langt fra en allmektig stat som kan kaste ubegrensede ressurser på en hver sikkerhetspolitisk utfordring som landet står ovenfor.

Moskva er derfor avhengig av å opprettholde illusjonen om at Kreml nærmest er allmektig når kommer til å forsvare sine realpolitiske interesser, spesielt gjennom militære midler. Enn så lenge har Russland under Putin spilt kortene sine mesterlig, men hvis illusjonen til slutt brister, risikerer Moskva bli presset fra flere hold, som kan bety store geopolitiske utfordringer på sikt.

Strategene i Kreml er nok smertelige klar over denne problemstillingen, så hvis Russland ikke klarer å få kontroll på situasjonen i Nagorno-Karabakh og gjenopprette konturene av den territoriale status quo relativt raskt, kan det bare bety at Moskva begynner å miste grepet i historiske bakgård og eksklusive interessesfære – Sør-Kaukasus.

I bakgrunnen lurer et neo-osmansk Tyrkia, klar til å fylle ethvert tomrom som Moskva eventuelt kommer til å forlate.