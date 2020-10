annonse

Politiet skal ha ment at folk kan føle seg «krenket» av karikaturene.

En ukjent mann hengte mandag kveld opp flere eksemplarer av den ikoniske Muhammed-karikaturen til Kurt Westergaard fra 2005, rundt omkring Lillestrøm utenfor Oslo. Dette i kjølvannet av det bestialske drapet på professor Samuel Paty i Frankrike sist fredag. Samme kveld skal han ha fått politiet på døren.

– Jeg hegner om ytringsfrihet. Jeg har små barn. Er det noe jeg kan gjøre for å forsvare ytringsfriheten, for det er så få som våger å stå opp? tenkte jeg. Min konklusjon var at risikoen i befolkningen må spres. Derfor printet jeg ut Muhammed-karikaturer og hengte dem opp – bevisst – på trafikkerte steder i byen. På kjøpesenteret, busslommer, ved kinoen, hvor det er mange som ville se dem. 21:30 samme kveld står fire betjenter fra politiet på døren. Det hele var surrealistisk, forteller vedkommende til HRS.

– Politiet var jo vennlige. Men de var opptatt av at folk – muslimer – kunne føle seg støtt og krenket. Det var ordene som ble brukt.

Bedt om å fjerne plakatene

Mannen forteller videre at politiet slo fast at «samfunnet ønsker ikke dette», med sikte på spredningen av karikaturene.

– Hvem er politiet til definere hva vi borgere ønsker eller ikke? spør han.

Mannen skal ha fått beskjed om at en politijurist vil se på saken. Han forteller at han ble kommandert til å ikke gjøre noe slikt igjen. Dessuten skal han ha fått beskjed om å gå ut og ta ned alle karikaturene han hadde hengt opp. Politiet begrunnet angivelig sitt besøk med at mannen ikke hadde søkt om tillatelse til å henge opp plakatene. Mannen stiller imidlertid spørsmål ved om det samme hadde skjedd dersom han hadde hengt opp en plakat med bilde av noe annet.

– Det er ikke slik et liberalt demokrati skal opptre.