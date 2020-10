annonse

annonse

Pavelig velsignelse.

I den romersk-katolske kirken går det nå mot anerkjennelse av likekjønnet samliv – skal man tro uttalelser fra pave Frans. Den oppsiktsvekkende nyheten kom frem i dokumentaren «Francesco», som ble vist under Roma Filmfestival onsdag.

Miljø, fattigdom, migrasjon, økonomisk og etnisk ulikhet og folk som rammes mest av diskriminering, er pavens hjertesaker og sentrale temaer i dokumentaren, skriver NTB.

annonse

Det er midtveis i filmen paven uttaler at alle land bør innføre registrert partnerskap for å gi homofile et trygt og verdig familieliv innenfor juridiske rammer.

Les også: Muslimsk land frykter gris – krever halalvaksine



Her støtter paven seg på Jesu nestekjærlighet for å begrunne sitt ståsted om at familien – men ikke nødvendigvis ekteskapet – kan bestå av to kvinner eller to menn:

annonse

– De er Guds barn, og har rett til å ha en familie. Ingen bør kastes ut eller gjøres ulykkelig på grunn av det. Det som vi må gjøre er å opprette registrert partnerskap. På den måten er de juridisk ivaretatt. Det stod jeg opp for (i filmen, journ.anm.), forklarer Frans.

Det er ikke første gang «the woke pope» får de foldede hender til å dirre. Tidligere har Hans Hellighet både fordømt rendyrket kapitalisme og motstand mot innvandring.

Les også: India åpner for transkjønnet politi



Herunder sa pave Frans 3. oktober i år at privat eiendomsrett ikke kan anses som en naturgitt rett, og hevdet at all privat eiendom – som tross alt er del av skaperverket – har et «sosialt formål».

Onsdag ble det også kjent at paven forlenger en omstridt avtale som lar sosialistregimet i Beijing delta i utvelgelsen av Den romersk-katolske kirkes biskoper i Kina.

Ifølge kanonisk lov kan nye biskoper kun vigsles av eksisterende biskoper som har såkalt ubrutt suksesjon fra Jesu apostler for 2.000 år siden. Men for å vinne innpass i Kina har Den hellige stol godtatt å la Beijing nominere kandidater som skal forkynne evangeliet til landets vel tolv millioner katolikker.

annonse