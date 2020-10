annonse

Rasmussen report er et institutt som gir ut ukentlige meningsmålinger. I 2016 var de blant byråene som traff best på valgresultatet. På den siste målingen offentliggjort torsdag er Joe Bidens ledelse nasjonalt nede i 3 prosentpoeng. Biden får 49, Trump 46 prosent.

Det vakte oppsikt da Rasmussen Report 14 oktober kunngjorde at tallene deres viste at Joe Biden ledet med hele 12 prosentpoeng på Donald Trump. For Rasmussen har stort sett målt Trumps oppslutning høyere enn de fleste andre meningsmålinger. I september var avstanden et par prosentpoeng dem imellom, men pratt til 12 prosentpoeng i favør Biden etter den første presidentdebatten og Trumps Covid-19 diagnose.

For en uke siden målte Rasmussen ledelsen til Biden til 5 prosent.

Rasmussens målingen inngår i den samlemålingen som RealClearPolitics (RCP) gir ut. Den gjennomsnittsmålingen viser en ledelse for Biden på 7,5 prosentpoeng.

På det meste den 11. oktober lå Biden 10,3 prosentpoeng foran Trump på gjennomsnittet av de nasjonale målingene fra RCP.

I et gjennomsnitt for vippestatene er avstanden på RealClearPolitics 4,0 prosentpoeng. Natt til fredag norsk tid er den presidentdebatt, kampanjens andre og siste. Den begynner 03.00 norsk tid.

Resett følger direkte.