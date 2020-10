annonse

Finansavisen offentliggjorde i dag en ny undersøkelse fra Collier International, som viser at leieprisene i Oslo sentrum stuper. Kundeflukt og butikkdød preger handelen, heter det.

Resett henvender seg i den anledning til lederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, som lenge har protestert, med både inne- og utestemme, mot det rødgrønne byrådets politikk. FrP hevder at bompenger, ferdselsrestriksjoner og mangel på parkeringsplasser er en sikker oppskrift på en død by.

Ugland Jacobsen slår ut med armene: I mange år har Oslo FrP varslet denne utviklingen, uten at byens rødgrønne byråd har latt seg affisere av det. «I tilfeller som dette, er det ikke hyggelig å få rett», sukker han. Alt snakket om en levende by og impulsiv dansing i gatene var selvfølgelig bare tull. Folk blir ikke frydefulle av mindre frihet.

– Men synes dere ikke at ideen om en grønnere by med ren luft var en god ide? spør Resett.

– Vi reagerte allerede i 2015 på mangelen på realisme i det MDG-dominerte byrådets planer for Oslo. En by skal syde av liv. Avgifter og unødige reguleringer dreper livet. Aktivitet skaper muligheter, ikke minst handel. Uten denne mister byen bærekraften, og opphører til slutt å være by. Dette sier seg selv, men byrådet har ikke villet høre. For øvrig er det svært lenge siden Osloluften har vært et reelt problem, uansett hva Lan Marie Berg påstår.

– Så du mener at de rødgrønnes byprosjekt er mislykket? Er det ikke noe som er positivt?

Jacobsen tenker seg litt om, men ikke lenge. Oslopolitikken handler ikke om å skryte av motstanderen.

– Dessverre er det lite positivt å finne, kanskje unntatt hvis man er en ihuga helårssyklist. Byrådet brenner av ca 13.5 milliarder på tilrettelegging for sykler i vår by. En vanvittig disponering av skattepenger i en by hvor sykling må sies å være en ekstremsport minst seks måneder i året. Vi har ingenting imot sykler, men å betale flere millioner skattekroner for hver eneste bilist som konverterer til sykkel, er galskap. Ikke minst når byen sliter økonomisk. Og SÅ mye bedre å sykle i byen er det ikke blitt. Mange sykler uansett på fortauet eller i veibanen, som før.

– Men hva med luftkvaliteten? Den er vel blitt bedre?

– Byrådet har vært bilfiendtlige fra dag 1. De har benyttet skiftende påskudd for å strupe adgangen til byen med bil. Først var det luftkvaliteten som var så fryktelig. Så var det CO2-utslipp og menneskeskapte klimaendringer, og da ingenting av dette viste seg å være særlig relevant, så ble begrunnelsen til slutt at bilene tok for mye plass. Da kunne byrådet også gå løs på elbilene, som mange lydige bilister hadde anskaffet.

Jacobsen mener bileksos betyr «omtrent null» for Osloluften. Det eneste problemet var svevestøv på noen få kalde og vindstille vinterdager. Noe av dette skyldtes veistøv, som igjen skyldtes mangelfullt renhold av veiene, hevder han.

– Sentrum er blitt tungvint

– Så hva er nå status?

– Mange har sluttet å ferdes i Oslo Sentrum. Folk som bor i omkringliggende bydeler eller i nabokommuner, handler der de bor i stedet, og færre oppsøker også byen for forlystelser. Å dra inn til sentrum blir rett og slett for dyrt, tidkrevende og tungvint, akkurat som vi sa for flere år siden. Det var jo helt opplagt. Næringsdrivende sliter også. Mange unngår helst business i sentrum, også fordi det er dyrt og tungvint.

Se på Oslo sentrum nå, sier Jacobsen og ramser opp: Dyrt å oppsøke pga bompenger, tungvint fordi mange gater er stengt, og umulig å få parkert for korte eller lengre opphold, uten å betale ublu priser i parkeringshus.

Han mener kollektivtransport er en svært dårlig løsning for det han omtaler som «mange slitne skattebetalere» som stresser nok fra før, for å få hverdagen til å gå rundt. Alt blir tidkrevende og tungvint, sier han. Gatene er fulle av «svindyrt skrot og andre former for sperringer, bl.a gigantiske blomsterpotter, der man før kunne parkere.» Mange av disse «dekorasjonene» er åpenbart satt der kun på trass, for å hindre parkering, hevder en meget engasjert leder i Oslo Frp.

– Hva tror Frp blir konsekvensene av det dere her påpeker?

– Vi har lenge varslet smellen. Vi så første klare tegn i 2018, da flere forretninger allerede måtte avvikle pga innskrenkede parkeringsmuligheter for kundene. I desember 2018 ble det registrert et markert fall i butikkomsetningen i Oslo sentrum. Vi kontaktet Oslo handelstandsforening da tallene kom, og etterlyste et samarbeid for å redde Oslo sentrum. Dessverre virket de merkelig besnæret av den rødgrønne sentrumspolitikken, og ikke så interessert.

Fasiten for 2019 kom på forsommeren i år, sier han. Butikkomsetningen hadde falt med hele 4,5% i Oslo sentrum i forhold til gjennomsnittet for hele byen. Den differansen betyr forskjellen mellom liv og død for mange virksomheter, hevder Jacobsen som tror 2020 blir enda verre.

– Mange tradisjonsrike butikker har alt bukket under. Flere har vært familieeide foretak med unik profil. De fleste av de fraflyttede lokalene leies ut til annen virksomhet – ofte kjedebutikker uten sjarm.

Problemene tårner seg opp. Sentrum mister ytterligere attraktivitet. Oslo Frp frykter at dette bare er begynnelsen, at leiepriser og markedspriser for næringseiendom vil falle i kommende år. De tror også at boligprisene kan komme til lide. Nå flytter mange fastboende, som av ulike årsaker er avhengig av bil, ut av sentrum, hevdes det.

– Det er blitt dyrt eller nærmest umulig, å parkere også i sentrumsnære boligstrøk. Se bare på byrådets trassprosjekt i vakre Gyldenløves Gate. 25 bortkastede skattemillioner for sykkelveier som slett ikke behøves, og tapt parkering for mange skattebetalere som bor der, sier han.

– Men Raymond Johansen oppgir netthandel og korona for omsetningsfall og dårlig økonomi?

– Det er bare utflukter. Årsakssammenhengen er helt opplagt. Oslo sentrum var døende lenge før Korona, og omsetningen i Oslo sentrum faller, mens butikker utenfor sentrum har økning. Det har også andre bysentra (2019-tall) som ikke er gjenstand for rødgrønne reguleringer. Korona rammer all butikkhandel, og netthandel får selvfølgelig et ekstra oppsving. Sentrum vil lide mest, fordi mange handlende vil ikke benytte smittefarlig kollektivtransport for å komme dit, og byrådet har ikke villet lette på bilrestriksjonene under denne krisen, slik de burde ha gjort, på klar oppfordring fra FrP.

– Og sånn forgår en by, sukker fylkeslederen for Oslo FrP.