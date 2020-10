annonse

De mener at dagens boligpolitikk fører til klasseforskjeller – i stedet for å sikre oss retten til et trygt hjem.

– Den månedlige inntekten vår går til utleierne i stedet for å investeres i en tryggere framtid, skriver de på NRK Ytring.

Fortellingen om at alle kan realisere drømmen om egen bolig har gjort boliglandskapet til et sant mareritt. Men aktivistene i Reduser Husleia nekter å kjøpe den fortellingen. Deres boligdrøm er å endre den.

– Fremtiden vår er overlatt til et fritt marked, som i virkeligheten er et Texas hvor eiendomsutviklere og bolighaier får styre showet, skriver de, og legger til:

– Vi trenger strukturelle endringer som tar tak i de økende forskjellene som gjenspeiler seg på boligmarkedet.

Reduser Husleia krever at staten skal finansiere ikke-kommersielle utleieboliger, de vil også ha forkjøpsrett for førstegangskjøpere, forbud mot å eie mer enn to boliger og innføre boplikt samt begrense profitt på bolig.

– Vi blir presset inn i dyre, knøttsmå hjem, med dårligere standarder. Det hele blir presentert som «moteriktige» og «fleksible» løsninger. Det er bra for utbyggere og utleiere – men åpenbart ikke for leietagere.