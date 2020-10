annonse

Sier du opp jobben selv går det tre måneder før du kan få dagpenger og nå vil regjeringen utvide ventetiden til fire og en halv måned.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier at dette er noe regjeringen gjør for at det skal lønne seg litt mindre, over litt lengre tid, å ikke delta i verken jobb eller arbeidstiltak, skriver NTB.

– Regjeringen mener det er rimelig at de som er frivillig arbeidsledige, eller som uten rimelig grunn takker nei til jobb eller arbeidsmarkedstiltak, bærer en større del av inntektstapet knyttet til dette, sier Asheim i en epost til Dagsavisen.

