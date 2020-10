annonse

En tysk domstol har besluttet at en migrant skal nektes statsborgerskap i Tyskland, etter å ha nektet å håndhilse på en kvinne.

Den libanesiske mannen, som hadde gått gjennom hele prosessen for å bli tysk statsborger, mistet muligheten for å bli naturalisert, etter å ha nektet å håndhilse på en kvinnelig tjenesteperson, som under en seremoni skulle overrekke ham noen dokumenter.

Migranten bestred beslutningen, og saken kom opp i en domstol i Badem-Württemberg. Domstolen fant at migrantens motvilje mot håndtrykk kom av at han så kvinnen som en trussel i form av «seksuell forføring». Domstolen har fattet mistanke om at mannen er en fundamentalist med et salafistisk verdenssyn.

Spesiell betydning

– Selv om det er andre anerkjente hilsninger i Tyskland, som kyssing og «high five», har håndtrykket en spesiell betydning, forklarer dommerne i en kommentar til The Telegraph.

Migranten argumenterte med at han har lovet sin kone å aldri røre en annen kvinne, noe som ikke henger helt på greip, med tanke på at han selv har fortalt at han arbeider som lege. Domstolen lot seg imidlertid ikke bevege. Mannen nektes statsborgerskap. Han kan likevel anke beslutningen til Tysklands føderale høyesterett.