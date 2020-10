annonse

TV 2 har en ny serie på gang som heter Hekta på Trump. I den skal angivelig Anne-Kat Hærland og Pål T. Jørgensen prøve å finne å hvorfor noen støtter Donald Trump.

De kunne ikke reise til USA på grunn av corona, og derfor er det i Norge intervjuene foregår. I første episode sent søndag kveld, gikk turen blant annet til Lista der det er et stort norsk-amerikansk miljø.

Men også Resetts redaktør Helge Lurås var invitert. Programlederne sa at Lurås lenge nektet å stille opp, men at de maste så mye at han til slutt sa ja. Før Lurås kom på lufta, var det VGs politiske redaktør Hanne Skartveit som ble intervjuet.

Pål T. Jørgensen startet med å spørre om fake news og at mange mente mediene ikke var til å stole på. Bidrar mediene til å splitte folket ytterligere?

Vil bygge bro, men ikke til Resetts lesere

– I min rolle som politisk redaktør er jeg opptatt av å opprettholde et ordskifte der vi klarer å bygge bro, klarer å bygge en felles virkelighetsforståelse i det norske samfunnet. Og langt på vei har vi det, svarte Skartveit.

– Men det er jo også et fenomen i Norge at vi har en gruppe som kaller vanlige medier for mainstream media, som man ikke kan stole på, og så har vi «alternative medier» som Resett og Document. Hva synes du om det? spurte Pål T. Jørgensen.

VGs politiske redaktør hadde svar:

– Jeg leser dem ikke. Jeg forholder meg ikke til dem. Jeg tror de har et smalt publikum. Jeg tror fortsatt tilliten til de brede mediene i Norge er veldig, veldig sterk. Og det er en trøst, svarte hun.

– Man får jo da ekkokammer? spurte Jørgensen som reaksjon på Skartveits tilsynelatende selvmotsigelse i at hennes og VGs ambisjon var å skape en felles virkelighetsforståelse samtidig som hun nærmest trampet i gulvet da hun sa: «Jeg forholder meg ikke til dem.» Hun gjorde et poeng av å ikke lese Resett og Document.

– Men jeg holder fast ved at jeg tror det er relativt smalt. Vi har alltid hatt de strømningene, fortsatte hun. – Men nå har de et helt annet utløp fordi vi har sosiale medier og du har de som bare kan etablere en nettavis. De er der, og sånn er det, svarte hun.

Hva sier Resetts kommentarfelt? Document og Resett er som regel blant de seks-sju mest delte nettstedene i Norge hver eneste dag på sosiale medier. Er Resetts publikum så smalt som Skartveit håper?