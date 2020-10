annonse

Ga 292.500 i Corona-støtte til Islam Net.

Resett kunne tirsdag avsløre at den bokstavtro islamistorganisasjonen Islam Net har fåt nesten 300.000 kroner i coronastøtte. Det skjedde etter at nedstengingen av det norske samfunnet tvang organisasjonen til å avlyse den årlige «fredskonferansen» som holdes hver påske i Oslo er et av de større arrangementene i Norge for muslimske ungdommer og andre som er nysgjerrige på islam og samler årlig rundt 1.000-2.000 deltakere.

På «fredskonferansen» har tidligere organisasjonens leder Fahad Qureshi holdt et flammende forsvar for dødsstraff for homofile og frafalene fra islam og organisajsonen har hatt en rekke utenlandske hatpredikanter som gjester.

I forbindelse med saken har Resett henvendt seg til Kulturdepartementet som ledes av Venstre-nestleder Abid Raja. Det er Kulturdepartementet som er øverste politiske ledelse og ansvarlig for ordningen.

Svarer ikke

Resett stilte derfor flere spørsmål om coronastøtten til Norges mest bokstavtro islamistorganisasjon.

Til Resett opplyser imidlertid Kulturdepartementet at hverken statsråd Abid Raja eller andre representanter for departementet vil svare på Resetts spørsmål om saken. I en e-post viser departementet til at ordningen som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet er opprettet for å støtte opp om frivillig sektor. Frivillighetsregisteret er brukt som inngangskriterium for å enkelt kunne avgrense den til organisasjoner som driver frivillig virksomhet.