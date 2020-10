annonse

Dypt bekymret for import av smitte.

– Oslo er spesielt utsatt for importsmitte. Vi kan like det eller ikke, men Norge er veldig avhengig av arbeidsinnvandring fra Polen og Litauen, sier Johansen til Aftenposten.

– I ytterste konsekvens bør vi innføre innreiseforbud fra land med mye smitte og stenge grensene, mener byrådslederen i Oslo.

De siste to ukene har 106 personer testet positivt i Norge etter å ha blitt smittet i Polen, ifølge Aftenposten.

– Det er en enormt bratt smitteøkning i Polen. Jeg mener vi må bygge sterke barrierer for innreise til Norge nå, sier han.

Ifølge NTB varsler byrådslederen også kraftigere tiltak forå bekjempe coronaviruset i byen fra mandag.

Også regjeringen ved statsminister Erna Solberg har lovet kraftigere tiltak neste uke. Og mens smitten øker i Oslo, måtte Hammerfest sykehus fredag stenge for nye pasienter.

– Dette er et scenario vi har sett for oss, og som vi har forberedt oss på. Det er i forkant gjort en solid jobb for å sikre at vi har en god beredskap og ressurser på plass før vi reduserer den gjenværende driften ved sykehuset, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset i en pressemelding.

WHO advarer

Smitten økter både i Norge og utlandet.

Mange land opplever nå en eksponentiell vekst i antall koronatilfeller, advarer WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus ifølge NTB som refererer AFP.

– De neste månedene kommer til å bli veldig tøffe, og noen land er på et farlig spor, sa Tedros på en pressekonferanse fredag.

