Bispene har igjen tatt på seg rollen som politiske klovner i narrespillet om hva slags synder Israel begår. Pekefingeren rettes denne gang også mot mennesker som forstår Israel ut fra en annen tolkning enn erstatningsteologien til den norske kirke. Illustrasjonen av disse er et ufint angrep på egne kristne brødre og søstre.

«Kirken har mye å svare for når det gjelder sin antijødiske historie. I oppgjør med kirkelig og europeisk antisemittisme har kirken ønsket å utvikle et solidarisk forhold til det jødiske folk,» skriver også bispene i sin uttalelse. Hvorfor fortsetter de da i dette sporet?

Bispekollegiet er dessverre blitt et papegøyekor som gjentar igjen og igjen de samme kravene til Israel uansett hvor vanskelig situasjon landet er i. Det burde i disse dager heller vært mer relevant at biskopene tok avstand fra drap og terror på uskyldige jøder og oppfordret til bønn for at denne terroren må ta slutt. At kirkens ledere viser så lite kjennskap til de faktiske forhold i det landet som ga dem deres arbeidsdokument er ikke noe nytt, men bare en bekreftelse på at kirkelederne fortsetter sitt politiske løp.

Eller er det den gjeldende politiske korrekte mening om Israel som skal styre kirkens syn på Israel? Er det Kirkens Nødhjelp og Mellomkirkelig Råd de som skal speile innholdet i kirkens forhold til Israel? Et søk på Israel inne på DNK sine nettsider gir kun negative utsagn om Israel. Nylig hadde DNK «kirkeuka for fred». I sin versjon av rettferdig fred for palestinerne og jøder er det den negative kritikken av Israels handlingsmønster som får fokus.

En trenger ikke lese mye av kirkehistorien for å se hva slags innsats kirken har lagt i å forfølge jødene. Hele kirkehistorien er et skammens dokument om kirkens overgrep overfor Guds utvalgte folk. Det er derfor trist å se at flere av kirkens organer holder frem med sine angrep på staten Israel fortsatt. Kirken har en historie som heller burde tilsi at de heller å gå stille i dørene enn stadig å komme med usaklige angrep på Midt-Østens eneste demokrati.