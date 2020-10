annonse

I en hyllest til til den halshugde læreren Samuel Paty, lyste Charlie Hebdos karikatur av Muhammed ned over forbipasserende i Montpellier og Toulouse.

I løpet av de siste dagene har franske byer belyst sine bygninger til minne om læreren Samuel Paty. Læreren ble fredag halshugget utenfor Paris, etter å ha vist Muhammed-karikaturer til sine elever under en leksjon om ytringsfrihet.

I regionen Occitaine, som grenser til Spania, har man gått enda lenger. Regionens president Carole Delga beordret at fasader i byene Montpellier og Toulouse skulle lyses opp og bekles med satiremagasinet Charlie Hebdos karikaturer med religiøse motiver, deriblant profeten Muhammed. Bildene ble vist for forbipasserende i fire timer onsdag. Det rapporterer Le Figaro.

Republikkens verdier

Delga forsvarer initiativet med at man ikke skal vise frykt for «fiender av demokratiet», når de bruker religion som et våpen for å ødelegge republikken.

Dessuten mener hun at det handler om å beskytte republikkens verdier knyttet til frihet, likestilling, brorskap og sekularisme.

De karikaturkledde bygningene var flankert av politibetjenter.