I den siste debatten mellom Joe Biden og Donald Trump ble en ting klarere enn hva det har vært før. Donald Trump snakker som en av folket, mens Joe Biden, når han ikke stotrer og leter etter ord eller navn, babler i vei på den sedvanlig kjedelige politikermåten.

Der ligger den store forskjellen. Trump er en mann av folket. Han er ikke ufeilbarlig. Han både gjør og sier ting som nok kunne ha vært mer gjennomtenkt – men han både gjør og sier ting også som ingen politikerbroiler kan.

Folk liker å ha en leder som snakker et språk de kan forstå. Mye av politikerforakten som oppstår, skjer gjerne fordi folk ikke klarer å identifisere seg selv med en person som snakker et akademisk språk, mer enn hva den oppstår av uenighet politisk.

Trump har stor selvtillit og snakker et enkelt og tydelig språk som alle kan forstå. I USA er det helt essensielt at man fremstår selvsikker. Det er veldig annerledes der enn hva det er i Norge, hvor janteloven står så sterkt. Med sin fremtoning så når Trump ut til deler av folket som sågar er både demokrater og som aldri vil stemme på en republikansk kandidat også.

Han er med andre ord ganske så unik.

I Norge går sosialister og media fullstendig amok bare de hører noen nevne den amerikanske presidentens navn. Han er alt det de selv hater så intenst. Han er rik, suksessfull, svært godt likt og som sagt før, snakker med folkets røst. Det er ikke rart det koker over for litt slitne, og kanskje utrangerte journalister, reportere og såkalte eksperter på amerikansk politikk.

Det Trump gjør er i deres øyne fullstendig uhørt. Han setter pressen, og hele det politisk korrekte etablissementet skikkelig til veggs. Han forteller folket hva som egentlig foregår i maktens korridorer og var den som virkelig fikk gjort alle oppmerksomme på hva falske nyheter egentlig er.

Greit nok, så tar Trump selv feil noen ganger. Kanskje skryter han litt mye, er litt ivrig og kanske sender ut en tweet uten først å ha faktasjekket den. Men er det ikke nettopp slik vi alle er?

Vi gjør alle feil, men er kanskje ikke like flinke til å innrømme det. Vi skryter gjerne, blir ivrige og legger ut noe på sosiale medier som vi kanskje ikke skulle ha gjort når vi får tenkt oss om. I tillegg til å vise en folkelig side av seg selv, så har Donald Trump en egen evne til å få ting gjort som ingen andre politikere har. Han har et standpunkt til vindmøller, klimahysteri og coronaviruset feks, som også sammenfaller med det den såkalte «vanlige mann» har.

Dette gjør sitt til at Donald Trump er unik. Aldri før har USA hatt en president som til de grader er på bølgelengde med størsteparten av folket. For de som hater ham, er ekstremister, sosialister, mediafolk og en del akademikere som tror de selv er så mye bedre enn alle andre. Det er faktisk mulig å putte alle de kategoriene sammen og plassere dem under ett navn: Demokratene.

Donald Trump er et friskt pust inn i en verden som normalt sett er avsatt for grå og kjedelige byråkrater som handler til sitt eget beste og ikke for folket. Under den siste debatten rettet ikke bare Trump opp inntrykket fra den forrige debatten, men han klinte til. Han satte skapet skikkelig på plass og sa rett ut det alle vet, men som sosialistene ikke vil innrømme, at Joe Biden er en korrupt politiker.

Donald Trump har satt standarden for hvordan en leder faktisk kan være. Ikke politisk korrekt, tørre å kritisere selv om noen vil føle seg krenket, ikke la seg rive med av alskens hysteri som at kloden står i brann når den definitivt ikke er det osv.

Man kan jo si det slik at om det virkelig er et land som hadde trengt en Donald Trump-type til å styre landet, så er det Norge. Dette landet skriker etter noen som – ihvertfall for en stakket stund – kan legge til side sin egen agenda og politisk korrekte væremåte.

Donald Trump får fire nye år – hvis folket får bestemme.