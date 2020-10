annonse

– I dag kommer alle kommentatorer til å kåre Biden til vinner, men det kunne jeg fortalt i går at de ville.

Som ventet har norske medier kåret Joe Biden som vinner etter nattens debatt mellom ham og sittende president Donald Trump. En som er uenig er Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim.

– Trump var hårfint best i nattens debatt! I dag kommer alle kommentatorer til å kåre Biden til vinner, men det kunne jeg fortalt i går at de ville. Det er ren automatikk, de hadde ikke trengt å se debatten en gang, skriver Helgheim på Facebook.

– Grunnen til at Trump vant er fordi han klarte å synliggjøre sin forståelse av økonomiske hensyn i koronakrisen, han synliggjorde at han har gode resultater og at Biden skal inn for å rydde opp i rot han enten har vært med å skape, eller som han tidligere ikke har klart å fikse.