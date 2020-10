annonse

Helseminister Bent Høie (H) synes fremdeles at smittenivået er for høyt i hovedstaden. Han sier at smitten må ned før man kan begynne å lette på tiltakene.

NTB skriver at Oslo innførte flere koronatiltak for å dempe smitten i slutten av forrige måned, inkludert et munnbindpåbud på kollektivtransporten. De droppet imidlertid flere av Helsedirektoratets anbefalinger.

– Tiltakene har i hvert fall bidratt til å hindre smitteøkning i Oslo, samtidig som vi nå ser en potensiell nedgang. Det er bra, men smitten må ytterligere ned før man eventuelt kan begynne å lette på tiltakene, sier Høie til Dagbladet.

– Man kan selvfølgelig justere på tiltakene som følge av ny kunnskap, men situasjonen i Oslo er ikke på et komfortabelt nivå, det er fortsatt for høyt smittenivå i Oslo, sier Høie.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier at situasjonen i hovedstaden er god sammenlignet med andre europeiske storbyer.

– Forhåpentlig vil de strenge tiltakene vi har innført de siste ukene gjøre at smitten går ned, men hvis smitten igjen øker, vil vi igjen vurdere enda strengere og mer målrettede tiltak, i nært samarbeid med FHI og Helsedirektoratet, sier han.

Torsdag ble det registrert 79 nye smittetilfeller i Oslo, og dermed er det registrert 662 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.