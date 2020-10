annonse

– Man legger til rette for at muslimer og islam skal mobbes. Man leggeer opp til at muslimer med deres profet i spissen er en voldselskende gruppe.

Abdirahman Diriye er leder i Islamsk Råd. På NRK Debatten tok han sterk avstand fra karikaturtegninger som han mener krenker muslimer. Han mener at barn opplever karikaturtegninger som et problem.

– Deres religion og selvfølelse blir gjort narr av og spottet på daglig, sier lederen for organisasjonen som samler en rekke hovedsaklig konservative muslimske trossamfunn.

– Her har man sett bilder av at man tegner bomber i turbanen og viser at profeten er voldselskende, sa Diryie.

Han understreket at han har stor tillit til norske lærere.

– Vi har stor tillit til at elever ikke hånes som en gruppe i klasserom, sa han.

Han tok avstand fra at norske lærebøker bør ha bilder av karikaturtegningene og advarte mot at man skal provosere elever i norske klasserom.

– Det er en dårlig ide. Det vil ikke føre til noen verdi for elevene. Hvis noen vil se karikaturer finnes de på internett, sa han.

– Så lærerne må gå på tå hev for elever som kan bli krenket? spurte programleder Fredrik Solvang.

– Lærere må ta vare på elevene sine.

Tåler

Han hevdet også at norske muslimker og Islamsk Råd tåler religionskritikk.

– Her setter man muslimer i dårlig lys og legger til rette ofr at muslimer og islam kan mobbes.

Anne Nyeggen er lærer og viser selv karikaturtegninger av profeten Muhammad når hun underviser for sine elever om ytringsfrihet og massakren på Charlie Hebdo i Frankrike i 2015.

– Jeg synes det var viktig i den settingen å vise bildene, sa Nyeggen, som ikke har opplevd at hennes muslimske elever har reagert på bildene.

– Dette er jo gode tegninger som støtter opp om fredelig praktisering av islam.