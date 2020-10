annonse

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden kom med oppsiktsvekkende anklager.

Under nattens debatt mellom Donald Trump og Joe Biden ble USAs president anklaget for å være en rasist.

Joe Biden sa at Trump var Abraham Lincoln og at han er den mest rasistiske presidenten i moderne historie. Han gjentok anklagen på sin egen twitter-profil etter debatten.

Donald Trump is the most racist president in modern history. pic.twitter.com/6GyKSbRoHA — Joe Biden (@JoeBiden) October 23, 2020

Donald Trump sa at han var den minst rasistiske personen som var tilstede under nattens debatt.

På sosiale medier var det mange som stusset på at Biden sa at Trump var Abraham Lincoln og at han var en rasist.

Actual Quote From Joe Biden tonight: "Abraham Lincoln over here is the most racist president we have ever had." — Benny (@bennyjohnson) October 23, 2020

WATCH @joebiden lose his mind: Abraham Lincoln here is the most racist president. pic.twitter.com/myzeMff9wf — America First (@AmericaFirstPAC) October 23, 2020